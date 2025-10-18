Diretta Sinner Alcaraz Six Kings Slam 2025 streaming video tv: orario e risultato live della finale dell’esibizione in Arabia (oggi 18 ottobre)

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 0-0): LA FINALE COMINCIA

La diretta Sinner Alcaraz comincia, è la seconda edizione del torneo esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita e per la seconda volta la finale è la stessa, chiara dimostrazione del fatto che nel tennis mondiale in questo momento i re sono due, gli altri sono ottimi protagonisti ma certamente un gradino sotto, come hanno dimostrato anche le ultime tre finali Slam sempre con gli stessi protagonisti, cioè l’altoatesino e lo spagnolo. Anche l’anno scorso Jannik Sinner aveva battuto Novak Djokovic in semifinale, mentre Carlos Alcaraz dodici mesi fa aveva superato Rafa Nadal in un derby spagnolo generazionale.

DIRETTA/ Sinner Djokovic (risultato 6-4; 6-2): nessun problema per Jannik! (Six Kings Slam 2025, 16 ottobre)

Poi la finale aveva visto Alcaraz vincere imprimo set al tie-break per 7-6(5), ma poi Sinner aveva firmato una splendida rimonta vincendo i due successivi parziali con un doppio 6-3 per aprire l’albo d’oro del torneo arabo con il proprio nome. Adesso ci sarà il bis oppure la rivincita di Carlos? Parola ai due fenomeni per vivere ancora una volta la diretta Sinner Alcaraz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Jannik Sinner, chi è la fidanzata?/ I gossip sulla modella Laila Hasanovic: spuntano numerosi indizi

SINNER ALCARAZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sinner Alcaraz in tv dobbiamo segnalare che il torneo Six Kings Slam 2025 è visibile su Netflix, quindi sarà una diretta streaming video tramite abbonamento alla nota piattaforma.

LA FINALE SIX KINGS SLAM 2025

Sarà anche un torneo esibizione, che non conta nulla per la classifica Atp e non resta nelle statistiche, ma quando l’appuntamento è con la diretta Sinner Alcaraz non può mai essere una serata banale e così sarà anche oggi, sabato 18 ottobre, dalle ore 20.30 italiane con la finale del Six Kings Slam 2025 a Riad, capitale dell’Arabia Saudita.

Infortunio Jannik Sinner/ Come sta? Crampi a Shanghai: si ritira dal Masters 1000 (oggi 5 ottobre 2025)

Si rinnova quindi l’eterna sfida che ha caratterizzato anche le ultime tre finali Slam, con Jannik Sinner che ha trionfato a Wimbledon e Carlos Alcaraz che invece ha avuto la meglio al Roland Garros e agli Us Open, firmando anche il sorpasso al numero 1 del ranking mondiale, favorito in realtà anche dai mesi di stop di Sinner nella prima parte della stagione.

L’anno scorso vinse Jannik Sinner in rimonta al terzo set proprio contro Carlos Alcaraz, quindi pure questo mini torneo con sol sei partecipanti ma un montepremi astronomico conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che i due tennisti nettamente più forti in circolazione sono proprio l’altoatesino e lo spagnolo, che così ci offriranno un sabato sera emozionante dopo il successo di Jannik su Djokovic in semifinale.

Certo, restano i dubbi su questo torneo, dall’uso che l’Arabia Saudita fa dello sport per farsi pubblicità nel mondo fino al fatto che il montepremi spinge tutti a partecipare a una esibizione che ha la meglio anche sui tornei ufficiali quando non si è al top della forma – vedi la rinuncia di Alcaraz e il ritiro di Sinner da Shanghai – ma stasera pensiamo alla diretta Sinner Alcaraz…

DIRETTA SINNER ALCARAZ: LA SFIDA INFINITA

Si gioca al meglio dei tre set, per cui la partita non potrà essere al livello di una finale Slam anche dal punto di vista strettamente agonistico, oltre che per il significato della posta in palio, tuttavia la diretta Sinner Alcaraz potrebbe pesare molto sul finale di stagione, che prevede ancora un Masters 1000 a Parigi Bercy e soprattutto le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna, con l’Italia che a novembre sarà il centro del mondo del tennis, oltre alla lotta per il numero 1 al termine dell’anno, statistica sempre molto prestigiosa.

Sul cemento potevamo parlare di una superiorità di Jannik Sinner, che però gli ultimi risultati hanno messo fortemente in discussione, quindi ogni partita può essere significativa nel duello fra i due dominatori del tennis attuale, che è certamente una sfida anche mentale, nella quale la componente psicologica può essere fondamentale. L’anno scorso il Six Kings Slam diede lo slancio al perfetto finale di stagione di Sinner, che conquistò il Master e trascinò l’Italia alla Coppa Davis, cosa ci dirà stavolta la diretta Sinner Alcaraz?