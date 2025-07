DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 3-2): IL NUMERO UNO È IL PRIMO A STRAPPARE IL SERVIZIO

La diretta Sinner Alcaraz inizia con il numero uno al mondo che riesce per primo a strappare il servizio all’avversario. Alcaraz è il primo ad andare alla battuta e i primi quattro game premiano chi va al servizio, poi nel quinto game sinner si trova sotto 40-15 ma riesce a piazzare quattro punti di fila, mettendo seriamente in difficoltà Alcaraz con una gran risposta. 3-2 per l’italiano ora che va alla battuta per cercare il primo allungo in questa finale a Wimbledon. (agg. di Fabio Belli)

SINNER ALCARAZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Sinner Alcaraz in tv sarà anche in chiaro su Tv8, preziosa opportunità per la finale di Wimbledon 2025, che naturalmente sarà visibile agli abbonati anche sui canali di Sky Sport; in diretta streaming video per tutti su tv8.it, oppure su abbonamento con Sky Go e NOW TV.

SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Sinner Alcaraz, ne approfittiamo per ricordare che la finale di Wimbledon 2025 sarà solamente la seconda nella storia per un tennista italiano a Londra dopo quella di Matteo Berrettini nel 2021. Ecco allora che ne consegue l’assenza di successi per il tennis azzurro nel torneo più importante del mondo, che invece la Spagna ha conquistato cinque volte. La prima è ormai piuttosto lontana, perché si tratta della vittoria di Manolo Santana nel 1966, poi sono arrivati i due successi di Rafa Nadal nel 2008 e 2010 e infine naturalmente la doppietta di Carlos Alcaraz, che vincendo nel 2023 e 2024 ha già eguagliato l’illustre connazionale, almeno sull’erba di Wimbledon.

Resta al comando solitario Roger Federer con i suoi otto trionfi fra il 2003 e il 2017, perché Novak Djokovic è uscito di scena e resta quindi a quota sette, come Pete Sampras e William Renshaw (in questo caso dobbiamo tornare addirittura all’Ottocento). Per Jannik Sinner sarebbe il quarto Slam dopo due Australian Open e uno Us Open, per Carlos Alcaraz sarebbe invece il terzo Wimbledon e il sesto Slam, compresi due Roland Garros e uno Us Open. Adesso però si parte davvero con la diretta Sinner Alcaraz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER ALCARAZ: ANCORA LORO PER LA FINALE WIMBLEDON 2025

Era l’epilogo più atteso, gli imprevisti non sono mancati ma alla fine eccoci qui: la diretta Sinner Alcaraz sarà davvero la finale di Wimbledon 2025 per il singolare maschile, dalle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 13 luglio, dopo la leggendaria finale del Roland Garros di appena cinque settimane fa, già entrata fra le partite di tennis più belle di sempre.

Certo, in ottica italiana ci rimasero i rimpianti per la vittoria solamente sfiorata da Jannik Sinner contro colui che rischia di diventare la sua bestia nera, cioè naturalmente Carlos Alcaraz. Intanto annotiamo che, comunque vada, l’altoatesino consoliderà la posizione numero 1 nel ranking Atp, perché l’anno scorso era uscito ai quarti e di conseguenza farà in ogni caso molti più punti.

A questo punto, però, l’obiettivo è evidentemente un altro: la diretta Sinner Alcaraz completa per Jannik la collezione delle finali nei quattro tornei dello Slam (ad Alcaraz mancano ancora gli Australian Open), per cui adesso il numero 1 del Mondo va a caccia del titolo che evidentemente ancora gli manca a Wimbledon, dove invece lo spagnolo ha trionfato nelle ultime due edizioni.

La sfida sarà stellare: gli ultimi precedenti hanno detto che Alcaraz spesso ha avuto qualcosa in più nell’attimo decisivo ed è l’unico avversario che Sinner può soffrire anche a livello mentale, ma tra questi due fenomeni ancora una volta potrebbero essere i dettagli a fare la differenza. Prepariamoci ad altre emozioni forti con la diretta Sinner Alcaraz…

DIRETTA SINNER ALCARAZ: IL CAMMINO VERSO LA FINALE

Adesso riassumiamo il cammino verso la diretta Sinner Alcaraz per la finale di Wimbledon 2025. Decisamente curioso il cammino di Jannik Sinner, che ha vinto cinque partite su sei in appena tre set, con la solita dimostrazione di totale superiorità su quasi tutti gli avversari, ad eccezione evidentemente di Grigor Dimitrov, che negli ottavi stava approfittando dei problemi fisici di Jannik con una prestazione straordinaria, bloccata però dal suo infortunio che lo ha costretto al ritiro avanti di due set. Sinner però è poi ripartito da fenomeno, vincendo in tre set sia il quarto contro Ben Shelton sia la semifinale contro Novak Djokovic.

La sliding door di Carlos Alcaraz invece è arrivata addirittura al primo turno, quando ha rischiato di perdere contro Fabio Fognini e si è salvato in cinque set. Questa è una delle caratteristiche dello spagnolo, che nei momenti migliori sa essere ingiocabile anche per Sinner, ma può accusare passaggi a vuoto anche contro tennisti di livello inferiore: nei turni successivi ha lasciato per strada set anche contro il tedesco Struff, il russo Rublev e infine venerdì nella semifinale contro lo statunitense Fritz, però ancora una volta è in finale a Wimbledon 2025 e quindi adesso siamo pronti a goderci di nuovo la diretta Sinner Alcaraz…