DIRETTA SINNER ALCARAZ: UNA GRANDE FINALE AL ROLAND GARROS 2025

È la finale più attesa per il Roland Garros 2025: parliamo naturalmente della diretta Sinner Alcaraz, che avrà inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 giugno, sulla terra rossa di Parigi e in particolare sul campo centrale dell’impianto al Bois de Boulogne, il Court Philippe Chatrier. Il numero 1 del mondo contro il numero 2, gli attesi dominatori per almeno un decennio, i migliori eredi dei Big Three dell’epoca che ormai si sta chiudendo: non ci sono molte presentazioni da fare perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono già ampiamente il presente del tennis mondiale, hanno già vinto sette Slam in due e oggi scriveranno un nuovo capitolo di una storia che diventerà leggendaria.

La diretta Sinner Alcaraz ci riproporrà alcuni temi ormai classici delle loro sfide: Jannik Sinner è il più costante, va benissimo sempre e comunque e in particolare è indiscutibilmente il più forte sul cemento; Carlos Alcaraz è più ondivago, paga questi alti e bassi nel ranking dove è parecchio indietro rispetto all’altoatesino, però nelle sue migliori giornate sa essere “ingiocabile” persino per Sinner, in particolare forse proprio sulla terra rossa. In questa stagione c’è il fresco ricordo della vittoria di Alcaraz a Roma, la rivincita con in palio lo Slam di Parigi sarebbe dolcissima, ma sarà la diretta Sinner Alcaraz a dirci tutta la verità…

FINALE SINNER ALCARAZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA

La diretta Sinner Alcaraz in tv sarà naturalmente su Eurosport e in diretta streaming video con Discovery +, Now Tv, Sky Go e Dazn per gli abbonati, ma la finale del Roland Garros 2025 andrà anche in chiaro sul Nove e quindi pure in streaming per tutti su nove.tv

DIRETTA SINNER ALCARAZ IN STREAMING NOVE.TV

DIRETTA SINNER ALCARAZ: IL CONFRONTO FRA I DUE FENOMENI

Ci avviciniamo alla diretta Sinner Alcaraz con la consapevolezza che Carlos è l’unico giocatore attualmente in grado di mettere davvero in difficoltà Jannik, in particolare sulla terra rossa, dove Sinner ha vinto solamente la finale di Umago 2022 contro lo spagnolo. L’altoatesino tuttavia è arrivato in finale a questo Roland Garros 2025 nel miglior modo possibile: sei vittorie tutte per tre set a zero, quindi senza lasciare nulla ai rivali. Molte partite sono state dominate in lungo e in largo da Jannik Sinner, forse l’unica vera battaglia è stata la semifinale con Novak Djokovic, ma infine l’azzurro è riuscito a sconfiggere in tre set anche il serbo.

Carlos Alcaraz invece ha qualche alto e basso, anche all’intero delle singole partite: ha concesso un set all’ungherese Marozsan, al bosniaco Dzumhur e allo statunitense Shelton, contro il quale ha anche vinto un tie-break 10-8 per evitare guai peggiori, poi ci resta evidentemente il rimpianto della semifinale con Lorenzo Musetti, nella quale per quasi due set l’azzurro stava compiendo un capolavoro, poi purtroppo concluso nel peggiore dei modi con il ritiro nel quarto set. Lo spagnolo però è l’unico capace di mettere il proverbiale granello di sabbia nei perfetti ingranaggi del numero 1 del mondo: la diretta Sinner Alcaraz incollerà il mondo davanti alla tv…