DIRETTA SINNER ATMANE, ECCO LA SEMIFINALE

Tutto pronto per il match di Jannik Sinner contro la rivelazione del Masters 1000 di Cincinnati, Terence Atmane, numero 136 al mondo. Nel giorno del suo compleanno, Sinner sfiderà dunque il francese in una partita delicata: il vincente di questa incontrerà poi il vincitore tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Si tratta della semifinale del torneo di Cincinnati: Sinner vorrebbe arrivare in finale del masters 1000 statunitense per il secondo anno consecutivo. Ci riuscirà? Staremo a vedere. Appuntamento tra pochissimi minuti sul P&G Center Court. (Agg. JC)

DIRETTA SINNER ATMANE, AZZURRO FAVORITISSIMO

La diretta Sinner Atmane sta per cominciare e sulla carta non ci sono storie. Inutile girarci attorno: l’azzurro è nettamente favorito e il fatto che il francese sia quotato 11 volte la posta in palio fa capire la differenza tra i due, giustificata dalle 135 posizione di differenza.

Jannik fino a questo momento ha battuto il colombiano Galan, il canadese Diallo, il francese Mannarino e ancora una volta un canadese ai quarti, vale a dire Auger-Aliassime contro cui non aveva mai vinto in carriera nei due precedenti.

Sinner non ha ancora perso un set e al massimo ha affrontato due tiebreak, uno con Diallo e uno con Mannarino. Staremo a vedere come se la caverà il campione in carica dell’Australian Open e di Wimbledon 2025.

Jannik, se dovesse vincere questo incontro, sfiderà in finale uno tra colui che avrà la meglio tra Ben Shelton e Alexander Zverev oppure per l’ennesima volta Carlos Alcaraz che ha superato in tre set il russo Andrey Rublev.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SINNER ATMANE, STREAMING VIDEO TV

Volete vedere la diretta Sinner Alcaraz? L’unico modo è quello di essere abbonati a Sky pacchetto Sport e collegarvi su Sky Tennis per l’inizio del match. La diretta streaming è trasmessa sull’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi.

DIRETTA SINNER ATMANE, ALLA SCOPERTA DELLA SORPRESA FRANCESE

La diretta Sinner Atmane raccoglierà sicuramente tanto interesse e non solo perché gioca di fatto il numero uno al mondo. Infatti c’è grande hype per vedere come giocherà questo match l‘avversario di Sinner ovvero Terence Atmane.

Il classe 2002 è il giocatore che tra quelli rimasti ha giocato più partite a Cincinnati dato che ha preso parte anche alle qualificazioni, battendo Jasika e Tu. Dopodiché ha sconfitto Nishioka, il nostro Cobolli, Fonseca più due top 10 come Fritz (numero 4) e Rune (numero 9).

A far appassionare il pubblico ad Atmane è anche la sua satira “Non ho sponsor per l’abbigliamento o le scarpe – spiega – mi compro i vestiti come tutti, stessa cosa per le scarpe [..] Per ora non ho un agente, faccio tutto da solo”.

Insomma un giocatore che si è trovato a questo punto del torneo in maniera del tutto inaspettata, ma non per questo va sottovalutato. Tra l’altro lui e Sinner non si sono mai affrontati dunque può succedere davvero di tutto.