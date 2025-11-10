Diretta Sinner Auger-Aliassime Atp Finals 2025 streaming video Rai Due: orario e risultato live del match di lunedì 10 novembre.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia finalmente la diretta Sinner Auger-Aliassime: sono passati appena otto giorni dal 6-4 7-6 con cui Jannik Sinner ha battuto Félix Auger-Aliassime prendendosi il titolo a Parigi Bercy, e questo sarà il quarto incrocio nella stagione con vittorie solo per l’altoatesino, che aveva infatti avuto la meglio sul canadese già nei quarti di Cincinnati, altro Masters 1000, e poi nella semifinale degli Us Open. Va ricordato che Auger-Aliassime le Atp Finals le aveva già giocate nel 2022: ci era arrivato come numero 5 nella race in una classifica particolarmente curiosa, comandata da Rafael Nadal davanti a Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud (in tre anni possono cambiare tante cose).

Il canadese aveva battuto proprio Nadal, sempre poco avvezzo a giocare indoor, ma era caduto sia contro Taylor Fritz che Ruud: in questo modo non era riuscito a evitare il terzo posto nel girone e l’eliminazione, mentre il torneo (che si disputava ancora a Londra) lo aveva vinto l’immancabile Novak Djokovic. Auger-Aliassime spera che quest’anno le cose vadano diversamente, noi invece speriamo nella vittoria di Sinner; è arrivato il momento di cedere la parola al campo e seguire insieme il match d’esordio del numero 1 alle Atp Finals 2025, finalmente la diretta Sinner Auger-Aliassime ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER AUGER-ALIASSIME STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2025

La diretta Sinner Auger-Aliassime godrà anche della messa in onda in chiaro su Rai Due, oltre che sui canali tv di Sky Sport e dunque della diretta streaming video su Rai Play o Now. DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME SU RAIPLAY

SINNER AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: UN REMATCH!

Abbiamo la diretta Sinner Auger-Aliassime ad illuminare, a partire dalle ore 20:30 di lunedì 10 novembre 2025, la notte di Torino: l’esordio del nostro Jannik Sinner alle Atp Finals 2025 arriva curiosamente contro il giocatore che l’altoatesino ha recentemente battuto nella finale di Parigi-Bercy, e che ora è il primo ostacolo nella difesa del titolo.

Sinner infatti è arrivato alle Atp Finals 2025 come campione in carica, ufficialmente numero 1 Atp riprendendosi lo scettro dalle mani di Carlos Alcaraz e volendo confermare il suo dominio nel circuito, eventualmente spazzando anche le polemiche sulla mancata partecipazione alla Coppa Davis che tanto ha fatto discutere.

Bisogna però parlare di tennis giocato, e non c’è modo migliore per farlo che presentare la diretta Sinner Auger-Aliassime; l’azzurro affronta un avversario che ben conosce, e che ha evitato il ruolo di riserva grazie alla sconfitta di Lorenzo Musetti nella finale di Atene, anche se poi avrebbe comunque giocato come titolare per l’annunciato, e confermato, forfait di Novak Djokovic.

Quindi allacciamo le cinture perché ci sarà naturalmente di che emozionarsi con questo match, nella speranza che Sinner inizi bene il suo percorso nelle Atp Finals, e ricordando che Alexander Zverev e Ben Shelton, in campo già ieri, sono gli altri rivali in un girone che manderà in semifinale solo i primi due della classifica, con margini di errore ridotti.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: OBIETTIVO DOPPIO

All’interno della diretta Sinner Auger-Aliassime ci sarebbero naturalmente tante cose da dire: è interessante il fatto che il canadese, dopo aver perso la finale di Parigi-Bercy, abbia affermato di essersi avvicinato al livello di Sinner e dunque dicendosi abbastanza fiducioso di poterlo battere, in effetti questo è quello che ci ha detto il campo nelle ultime uscite ma bisogna riferire che a oggi Jannik è ancora superiore, inoltre nel contesto delle Atp Finals 2025 è anche favorito dal fatto di giocare in casa e dunque c’è un fattore in più che spinge dalla sua parte, anche se le fatiche di una stagione con tante cose accadute anche extra campo potrebbero farsi sentire.

Sarà un match tutto da vivere: la formula delle Atp Finals 2025 ci dice che anche perdere un set potrebbe essere sanguinoso, come noto poi Sinner gioca per un obiettivo doppio perché da una parte c’è naturalmente la possibilità di vincere il Master per il secondo anno consecutivo, dall’altra anche quella di chiudere un altro anno con il numero 1 del ranking Atp, un’opzione che si è incredibilmente aperta quando Alcaraz è stato eliminato subito a Parigi Bercy. Magari per Sinner non è il primo obiettivo ma certamente è qualcosa da provare a prendere, e allora scopriremo se la diretta Sinner Auger-Aliassime lo farà iniziare al top qui a Torino.