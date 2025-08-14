Diretta Sinner Auger-Aliassime Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per i quarti di finale.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Sinner Auger-Aliassime: bisogna dire che oggi il nostro Jannik Sinner è favorito, e non di poco, nei quarti del Cincinnati Open 2025 ma il bilancio contro Félix Auger-Aliassime è totalmente negativo, in carriera è sempre stato il canadese ad avere la meglio ma intanto si sono disputati solo due match, e poi bisogna tornare al 2022 quando, come già ricordato, il ranking Atp premiava un Auger-Aliassime che era tornato sugli scudi. Abbiamo già citato l’ottavo in Ohio; in precedenza il canadese aveva battuto Sinner sulla terra di Madrid, sempre agli ottavi, con il risultato di 6-1 6-2, un ko nettissimo per il nostro tennista.

Jannik avrebbe avuto l’occasione di rifarsi due anni più tardi, ritrovando Auger-Aliassime alla Caja Magica ma questa volta nei quarti: purtroppo ci era arrivato in condizioni fisiche non perfette e aveva dato forfait prima di scendere in campo, dovendo anche rinunciare all’appuntamento casalingo con gli Internazionali d’Italia. Adesso però l’occasione di prendersi la prima vittoria contro il canadese è più che concreta perché il contesto è totalmente diverso, dunque noi accomodiamoci per seguire la diretta Sinner Auger-Aliassime che al Cincinnati Open 2025 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER AUGER-ALIASSIME STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL CINCINNATI OPEN 2025

Per la diretta Sinner Auger-Aliassime saremo su Sky Sport come per tutto il Cincinnati Open 2025 trasmesso in tv sul satellite, diretta streaming video disponibile su Sky Go o Now Tv.

SINNER AUGER-ALIASSIME CINCINNATI OPEN 2025: OCCASIONE DI RIVINCITA!

Vicini alla diretta Sinner Auger-Aliassime, che va in scena alle ore 21:00 (o comunque non prima di questo orario) di giovedì 14 agosto: il quarto di finale nel Cincinnati Open 2025 rappresenta per Jannik Sinner la possibilità di rivincita rispetto a quanto accaduto tre anni fa nel Masters 1000 dell’Ohio.

Lo avevamo ricordato ieri: nel 2022 Sinner aveva incrociato il canadese Félix Auger-Aliassime agli ottavi del Cincinnati Open, all’epoca il suo avversario aveva un ranking migliore e si era imposto in rimonta (2-6 7-6 6-1), ma tre anni possono cambiare tutta la geografia del tennis mondiale e questo è esattamente quanto accaduto.

Mentre Sinner, che ancora non al 100% ha comunque piegato in due set Adrian Mannarino, è numero 1 Atp da più di un anno e ha già vinto quattro Slam, Auger-Aliassime che prometteva tantissimo si è perso per strada, anche se rimane un giocatore temibile soprattutto quando azzecca la settimana giusta.

Resta il fatto che oggi il pronostico non può che sorridere all’altoatesino, soprattutto perché quando ci si avvicina ai match per il titolo l’azzurro diventa devastante; comunque staremo a vedere cosa accadrà nella diretta Sinner Auger-Aliassime, anche perché il Cincinnati Open 2025 ha già presentato più di una sorpresa.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME CINCINNATI OPEN 2025: LA SITUAZIONE

Abbiamo accennato alle sorprese nel presentare la diretta Sinner Auger-Aliassime, e in effetti già nella parte del tabellone del numero 1 non sono mancate: qualora dovesse qualificarsi alla semifinale del Masters 1000, Sinner se la vedrebbe con Holger Rune, chiaro favorito e che ha approfittato del ritiro di Frances Tiafoe all’inizio del secondo set, e Terence Atmane. Il francese arriva dalle qualificazioni, ma lungo la strada ha fatto fuori Joao Fonseca (che meriterebbe un capitolo a parte) e soprattutto Taylor Fritz, eliminando dunque uno dei potenziali candidati alla finale vista la sua competitività sul cemento.

Se dunque il tabellone del Cincinnati Open 2025 era già abbastanza aperto, in questo modo per Sinner lo è diventato ancora di più; non che l’altoatesino abbia bisogno di regali visto il suo status e la sua condizione, ma chiaramente arrivare al titolo in maniera più abbordabile potrebbe anche essere un aiuto in vista degli Us Open. Ci apprestiamo allora a vivere questa diretta Sinner Auger-Aliassime confidando nella straordinaria competitività dell’azzurro, sempre più lanciato verso il bis nel Masters 1000 dell’Ohio, sperando anche che non ci siano più interruzioni per pioggia, allarmi antincendio, blackout o altro…