Diretta Sinner Auger-Aliassime Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato della semifinale dello Slam a New York.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME US OPEN 2025: JANNIK ANCORA QUI!

Eccoci alla diretta Sinner Auger-Aliassime, che va in scena già quando in Italia sarà sabato 6 settembre: la seconda semifinale degli Us Open 2025 ripresenta il nostro Jannik Sinner a caccia di quello che sarebbe il bis a Flushing Meadows, ma anche il terzo Slam in stagione e il quinto in carriera, numeri impressionanti.

Ormai lo sappiamo: Sinner è per distacco, insieme a Carlos Alcaraz, il più forte al mondo e sono rarissimi, per non dire inesistenti, i momenti in cui non conferma questo status. Lo ha dimostrato anche nei quarti contro Lorenzo Musetti: chi si aspettava un match equilibrato è rimasto deluso abbastanza presto.

Alla fine Sinner si è imposto con il risultato di 6-1 6-4 6-2, lasciando al connazionale le briciole come aveva già fatto contro Alexander Bublik; adesso il suo avversario è Félix Auger-Aliassime, già battuto nei quarti di Cincinnati poco fa.

Un giocatore che ha raggiunto anche la posizione numero 6 nel ranking, è alla seconda semifinale agli Us Open ma non ha mai dato la sensazione di poter fare il passo ulteriore; solidissimo, di talento e capace di grandi cose quando è in forma, ma nella diretta Sinner Auger-Aliassime c’è un chiaro favorito ed è il numero 1 Atp, senza alcuna ombra di dubbio.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per la diretta tv di Sinner Auger-Aliassime, mentre con la diretta streaming video saremo su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER AUGER-ALIASSIME US OPEN 2025: UN CHIARO FAVORITO

È giusto dirlo, a costo di portare sfortuna: nella diretta Sinner Auger-Aliassime il nostro tennista è nettamente favorito per raggiungere la finale degli Us Open 2025. I precedenti sono a favore del canadese, ma risalgono entrambi al 2022 (Madrid e Cincinnati, sempre agli ottavi), l’anno scorso il quarto alla Caja Magica non era stato disputato perché Sinner aveva dato forfait. Ecco: forse il reale limite di Jannik è quello di fermarsi un po’ troppo spesso per problemi vari (l’ultimo nella finale di Cincinnati), ma questo non ha inficiato sul fatto di essere numero 1 da oltre un anno e aver già vinto quattro Slam, tutti dal gennaio 2024 a oggi.

Un tennista che insieme ad Alcaraz sta segnando una generazione, e che lascia ben poco spazio a tutti i rivali: davvero sembra di vivere l’epoca dei Big Three, quando di avversari anche di ottimo livello ce n’erano ma poi c’erano sempre quei tre che si spartivano i grandi titoli. Con Sinner (e Alcaraz, ma soprattutto con l’altoatesino) sta succedendo esattamente lo stesso: come detto in più di un’occasione noi ce lo godiamo sperando che possa durare a lungo, il prossimo passo sarà quello della diretta Sinner Auger-Aliassime nella semifinale degli Us Open 2025 e poi vedremo se domenica l’azzurro si giocherà la possibilità di un altro Slam da mettere in bacheca.