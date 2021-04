Diretta Sinner Bautista Agut/ Atp Barcellona streaming video e tv, orario

Oggi, giovedì 22 aprile, per gli appassionati di tennis l’evento più significativo sarà la diretta di Sinner Bautista Agut, partita valida per gli ottavi di finale del torneo Atp Barcellona 2021 sulla terra rossa del capoluogo catalano, dove prosegue la stagione su questa superficie che settimana scorsa ci ha regalato il Masters 1000 di Montecarlo vinto da Stefanos Tsitsipas. L’Atp Barcellona è di livello inferiore, ma vi giocano comunque molte stelle, tra le quali possiamo ormai considerare a tutti gli effetti il nostro Jannik Sinner, che poche settimane fa è giunto in finale al Masters 1000 di Miami e ora come tutti sta affrontando appunto la stagione dei grandi tornei europei sulla terra rossa. L’avversario di oggi sarà impegnativo, perché Jannik Sinner se la dovrà vedere con uno specialista come il padrone di casa Roberto Bautista Agut. I due giocheranno sulla Pista Manolo Santana e sarà la seconda partita del giorno su questo campo, indicativamente stimata attorno alle ore 12.30.

Diretta/ Sinner Bautista Agut (2-1) Miami Open 2021 streaming video: trionfa Jannik

DIRETTA SINNER BAUTISTA AGUT STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Bautista Agut sarà garantita su SuperTennisTV e su Sky Sport Uno, di conseguenza per gli appassionati di tennis vi sarà una ampia copertura del match dell’azzurro al torneo Atp Barcellona 2021, visibile pure in diretta streaming video su supertennis.tv oppure Sky Go, per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore all’orario del match.

Maria Braccini fidanzata Jannik Sinner, chi è?/ Bombastica modella e influencer

DIRETTA SINNER BAUTISTA AGUT: IL CONTESTO

La diretta di Sinner Bautista Agut sarà un crocevia per l’intera presenza italiana al torneo Atp Barcellona 2021, essendo Jannik Sinner l’ultimo nostro rappresentante rimasto in corsa nel tabellone di singolare del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021, che è un Atp 500 (la categoria inferiore ai Masters 1000, che assegna appunto 500 punti al vincitore del torneo). Ieri infatti il giovane talento Lorenzo Musetti è stato sconfitto in tre set dal canadese Felix Auger-Aliassime, facendo comunque ottima figura almeno nella prima parte della partita (4-6, 6-3, 6-0 il punteggio in favore del canadese), mentre purtroppo Fabio Fognini è stato squalificato per insulti al giudice di linea reo di una chiamata che secondo Fognini era sbagliata. Probabilmente hanno inciso le difficoltà impreviste in un match sulla carta semplice contro lo spagnolo Zapata Miralles, inoltre al termine della partita Fognini ha garantito di non avere fatto nulla, ma ormai il danno era stato compiuto. Ci resta dunque Jannik Sinner per fare bella figura a Barcellona: come andrà Sinner Bautista Agut?

LEGGI ANCHE:

Jannik Sinner/ La vittoria a Sofia e la profezia di Mouratoglou: il futuro è suo

© RIPRODUZIONE RISERVATA