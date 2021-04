Diretta Sinner Bautista Agut, Miami Open 2021/ Streaming video tv, orario semifinale

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 SINNER BAUTISTA AGUT: PER LA FINALE!

Alle ore 19:00 italiane di venerdì 2 aprile si apre la corsa di Jannik Sinner alla finale del Miami Open 2021. L’altoatesino insegue la storia: dopo aver battuto Alexander Bublik, con tanto di complimenti da parte del kazako (“non sei umano!” gli ha detto al termine del match), il nostro tennista che si trova alla prima semifinale di un Masters 1000 in carriera va a caccia della finale. Dall’altra parte della rete, e questo potrebbe essere un vantaggio, non troverà Daniil Medvedev: la testa di serie numero 1 del torneo è infatti stata eliminata da Roberto Bautista Agut, lo spagnolo che ancora una volta ha saputo fare il botto ed è riuscito ad andare oltre il pronostico.

Per Sinner potrebbe appunto essere un punto a favore il non dover giocare contro un avversario che, soprattutto su queste superfici, è in grado di dominare se al 100% della condizione fisica e mentale, ma giunti a questo livello non si può dire; sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta del Miami Open 2021, ma di certo Sinner Bautista Agut è un match che potrebbe cambiare radicalmente la storia recente del tennis italiano, chiarendo che, dovesse perdere, per l’altoatesino cambierebbe ben poco nel suo percorso di crescita.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER BAUTISTA AGUT

La diretta tv del Miami Open 2021, riguardando solo le due semifinali maschili, sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del vostro decoder. In assenza di un televisore è possibile seguire i due match anche in diretta streaming video: il servizio, fornito dall’emittente ai suoi abbonati, richiede l’attivazione dell’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Inoltre sul sito ufficiale www.miamiopen.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del Miami Open 2021, e nello specifico la semifinale Sinner Bautista Agut, dobbiamo dire che l’azzurro ha già fatto il grande salto di qualità: con la vittoria su Bublik si è già preso la posizione numero 24 nel ranking Atp (sarà effettiva da lunedì) ma in caso di qualificazione alla finale diventerebbe il ventunesimo giocatore al mondo, superando anche Stan Wawrinka e Karen Khachanov (da lui battuto qui, in rimonta, al terzo turno). Non solo: in caso di vittoria del torneo Sinner salirebbe addirittura al numero 14, e diventerebbe l’italiano numero 2 alle spalle di Matteo Berrettini. Come detto però le classifiche lasciano il tempo che trovano: non è un numero a definire il cammino di questo 2001 che ha bruciato le tappe, e che fin dall’anno scorso aveva ricevuto tanti complimenti per il modo di giocare.

Se proprio vogliamo, ma staremmo facendo gli avvocati del diavolo, potremmo dire che lungo il tabellone del Miami Open 2021 non ha mai incontrato un avversario davvero tostissimo, e che comunque a Key Biscaine non erano presenti i Big Three (una situazione sostanzialmente mai capitata da quando hanno iniziato a dominare); se però consideriamo che stiamo parlando di un diciannovenne che, tecnicamente, sarebbe alle prime armi sul circuito non possiamo fare altro che toglierci il cappello e continuare ad ammirarne il gioco e la maturazione. Tra poco sarà in campo per sfidare Bautista Agut, un signore che ha 10 anni in più e ha una bacheca più piena della sua: vedremo come andrà, e chiaramente le nostre speranze sono ben concrete…



