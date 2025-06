DIRETTA SINNER BUBLIK ROLAND GARROS 2025: SFIDA DI STILE!

Per la diretta Sinner Bublik bisogna certamente mantenere alta la concentrazione: mercoledì 4 giugno va in scena il quarto di finale al Roland Garros 2025 e il nostro Jannik Sinner avvicina dunque la possibilità di prendersi un’altra finale Slam, che sarebbe la prima qui a Parigi per certificare anche i progressi sulla terra rossa. Dopo essere passato su Andrey Rublev, idealmente Sinner alza l’asticella perché, al netto del ranking che è sempre relativo, oggi Alexander Bublik è un avversario molto più scomodo di quanto lo sia il russo, almeno per il gioco del numero 1 Atp.

DIRETTA/ Sinner Rublev (risultato finale 3-0) l'azzurro vola ai Quarti (Roland Garros 2025, 2 giugno)

Di Bublik e della sua carriera si potrebbero dire tante cose, noi ci limitiamo a riferire che spesso il talento è stato superato da un carattere non troppo idoneo a vincere i grandi tornei ma che il kazako sappia giocare eccome lo ha dimostrato in più di un’occasione, ultima tra queste la bellissima vittoria su Jack Draper qui al Roland Garros 2025, dove aveva già rimontato Alex De Minaur da 0-2. Insomma: certamente la diretta Sinner Bublik vede il nostro Jannik partire favorito e non potrebbe essere altrimenti, ma nel quarto di finale odierno anche l’altoatesino sa di dover elevare il suo livello.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Nawrocki eletto presidente della Polonia con il 51% dei voti (2 giugno 2025)

SINNER BUBLIK STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

La diretta tv di Sinner Bublik rientra nella programmazione del Roland Garros 2025, quindi appuntamento su Eurosport per gli abbonati al satellite e possibilità di diretta streaming video, sempre in abbonamento, su Now Tv, Discovery Plus o DAZN.

DIRETTA SINNER BUBLIK ROLAND GARROS 2025: JANNIK DEVE STARE ATTENTO!

Nel presentare la diretta Sinner Bublik al Roland Garros 2025 potremmo partire dal fatto che l’ultimo incrocio tra i due ha visto trionfare il kazako (che in realtà sarebbe russo, ma dal 2016 ha cambiato cittadinanza) ma ad Halle Jannik Sinner, non certo per la prima volta, era andato incontro a un problema fisico e si era dovuto ritirare all’inizio del secondo set, dopo aver comunque perso il primo. Quella resta l’unica vittoria di Bublik, ci sono per il resto tre successi di Sinner ma anche questi poco indicativi, intanto perché non ne abbiamo sulla terra e poi perché il più recente risale a due anni fa, sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, dunque è sicuramente meglio riferirsi al presente.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incendio in un ospedale ad Amburgo: tre morti e 50 feriti (1 giugno 2025)

Il problema principale per Bublik sembra essere quello di rimanere concentrato al 100% in un match sulla distanza dei cinque set: il talento per strappare uno o anche due parziali a Jannik esiste, ma lo switch che ha reso Sinner il numero 1 Atp per distacco è stato soprattutto di testa e questo è un aspetto fondamentale. Il kazako ha dimostrato di averlo migliorato, ma forse contro il Sinner di oggi non gli basterebbe: tra poco avremo comunque la prova del campo, si tratta solo di aspettare per capire quello che succederà nella diretta Sinner Bublik…