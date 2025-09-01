Diretta Sinner Bublik Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match valido per gli ottavi di finale dello Slam.

DIRETTA SINNER BUBLIK US OPEN 2025: OCCASIONE DI RIVINCITA!

Siamo in compagnia della diretta Sinner Bublik, che lunedì 1 settembre 2025 ci regala un bellissimo inizio della seconda settimana a New York: l’ottavo degli Us Open 2025 è affascinante anche per quanto era accaduto lo scorso giugno sull’erba di Halle, vale a dire una inattesa vittoria di Alexander Bublik sul nostro campione.

Senza alcun dubbio la sconfitta più incredibile che Jannik Sinner, da quando è diventato numero 1 Atp, abbia subito in campo al netto dei forfait e dei ritiri; in quel caso Bublik era stato bravissimo a rimontare e ottenere la vittoria per poi andare a prendersi anche il titolo (categoria 500) al termine di una splendida settimana.

Adesso si gioca per un contesto diverso: un ottavo di finale Slam con Sinner che arriva dalla rimonta operata su Denis Shapovalov, match in cui è partito con il freno a mano tirato perdendo il primo set, ma è riuscito a dominare il gioco nei tre parziali seguenti.

Per Bublik invece un successo in cinque set contro Tommy Paul: due tie break persi, ma alla fine il set decisivo è stato dominato con il risultato di 6-1 e questo la dice lunga anche sull’aspetto mentale del kazako, cresciutissimo anche da questo punto di vista. Certo la diretta Sinner Bublik agli Us Open 2025 rischia di essere molto diversa…

SINNER BUBLIK STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI US OPEN 2025

Va ricordato che la diretta Sinner Bublik, come tutti gli Us Open 2025 in tv, sarà sui canali del satellite per gli abbonati, con diretta streaming video garantita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER BUBLIK US OPEN 2025: STAVOLTA PUÒ ANDARE DIVERSAMENTE

Inevitabilmente nel presentare la diretta Sinner Bublik bisogna partire dal 3-6 6-3 6-4 con cui il kazako ha battuto il già numero 1 Atp ad Halle; curiosamente, due anni prima era successo lo stesso con Bublik capace di superare il nostro Sinner sull’erba tedesca, sono le uniche due affermazioni del kazako contro l’altoatesino in sei precedenti, ed è confortante ricordare che Sinner ha poi battuto Bublik nei quarti del Roland Garros, lo scorso giugno, ma anche che c’è una vittoria nei quarti del Masters 1000 di Miami anche se risale al 2021, troppo indietro nel tempo per essere realmente significativa in vista del match di oggi.

Ovviamente poi la diretta Sinner Bublik per gli ottavi degli Us Open 2025 porta in dote un contesto molto diverso rispetto a quello di pochi mesi fa: siamo in uno Slam e Sinner ha già ampiamente carburato dopo la sospensione di tre mesi per doping, ha vinto Wimbledon nel frattempo e acquisito ancor più forza mentale. Quella che come già detto ha anche Bublik, che però al netto del talento innato ha sempre qualcosa meno rispetto a Jannik, come tutti gli avversari di oggi; detto questo, in campo potrebbe succedere di tutto e tra poco scopriremo nel dettaglio cosa…