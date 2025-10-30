Diretta Sinner Cerundolo Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match per gli ottavi del Masters 1000.

DIRETTA SINNER CERUNDOLO (RISULTATO 7-5;6-1), VITTORIA IMPORTANTE

Termina ufficialmente la diretta del match valido per il torneo Atp di Parigi tra Jannik Sinner e il tennista argentino Francisco Cerundolo. Il numero due al mondo ha raggiunto i Quarti di finale battendo il tennista sudamericano con il risultato di 7-5;6-1 e dopo un primo set combattuto ha annichilito l’avversario in pochissimo tempo.

Nel secondo set l’azzurro aumenta e di molto il ritmo, ottiene il break in un combattutissimo secondo game e poi si gestisce in totale controllo rispetto all’avversario che riesce a fare solo un game ma che continua a commettere errori, offre una prestazione scadente e regala cosi la vittoria ad un Jannik che potremmo definire sufficiente. L’azzurro sfiderà Ben Shelton ai Quarti di finale (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SINNER CERUNDOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP PARIGI BERCY 2025

Come sempre Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis sono i canali tv su cui seguire la diretta Sinner Cerundolo, per la diretta streaming video dell’Atp Parigi Bercy 2025 appuntamento su Sky Go e Now.

DIRETTA SINNER CERUNDOLO (RISULTATO 7-5), PRIMO SET CONCLUSO

Termina la diretta del primo set del match valido per il Masters 1000 di Parigi Bercy tra il numero due al mondo Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo. Un primo set piuttosto anomalo con tanti errori da una parte e dall’altra ed anche una versione di Sinner tutt’altro che soddisfacente. Dopo 48 minuti di gioco Sinner ha comunque vinto il primo set per 7-5.

Sinner realizza subito il break nel quarto game e sembra essere in controllo ma nel game successivo l’azzurro commette diversi errori e subisce il controbreak e accade questo per ben quattro game consecutivi. Nel dodicesimo game Sinner ottiene però un nuovo break sfruttando gli errori dell’avversario e chiude – seppur con sofferenza – il primo set a suo favore (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SINNER CERUNDOLO (RISULTATO 2-1), SI PARTE

Comincia la diretta del match valido per gli Ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il tennista argentino Francisco Cerundolo, avversario di tutto rispetto e primo grande ostacolo del torneo francese. Comincia la sfida e si parte con il tennista italiano al servizio.

I primi due game vanno avanti senza problemi per chi mantiene il servizio mentre nel terzo game piccolo problemino per il tennista azzurro che regge ma che allo stesso tempo fatica e chiude il terzo game a 30 con Sinner che commette anche un doppio fallo e Cerundolo che resta comunque molto sul pezzo (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SINNER CERUNDOLO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci allora alla diretta Sinner Cerundolo, abbiamo detto di cinque incroci e stupisce sicuramente vedere come l’argentino ne abbia vinti due. Francisco Cerundolo si è preso il primo di sempre, nel 2022 al Masters 1000 di Miami: erano i quarti, sotto 1-4 Jannik Sinner si era ritirato causa vesciche e quel problema è tornato a perseguitarlo a Roma quest’anno, quando agli ottavi ha ritrovato l’argentino nel torneo dal rientro per squalifica, stavolta riuscendo a gestire la situazione e vincendo 7-6 6-3, ma soffrendo in particolar modo nel primo set, comunque sono match che ci dicono ancora di un Sinner che a volte viene sopraffatto da problemi fisici.

Il terzo episodio significativo è l’altra vittoria di Cerundolo, arrivata due anni fa proprio agli Internazionali d’Italia: 6-7 6-3 6-2 il risultato ancora agli ottavi, Jannik non era ancora diventato il giocatore che avrebbe dominato il circuito (insieme a Carlos Alcaraz) dovendo aspettare soprattutto la Coppa Davis e la sfida a Novak Djokovic, il reale punto di svolta, comunque ha battuto Cerundolo due volte nello stesso 2022, prima nel girone di Davis e lasciando per strada un set e poi negli ottavi di Vienna, per 7-5 6-3. Lo farà anche oggi a Parigi Bercy 2025? Scopriamolo insieme: la diretta Sinner Cerundolo sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SI RIVEDE!

Chi si rivede: la diretta Sinner Cerundolo mette a confronto, giovedì 30 ottobre 2025 (non prima delle ore 19:00), due giocatori che si sono già incrociati cinque volte, questa sfida è valida per gli ottavi del torneo Atp Parigi Bercy 2025 e ci sono almeno tre occasioni in cui Jannik Sinner ha sfidato Francisco Cerundolo in match poi da ricordare.

Ci arriveremo; intanto possiamo dire che la partita di oggi arriva dopo l’esordio di Sinner nel Masters 1000 e la sua vittoria contro Zizou Bergs; prosegue dunque la striscia positiva dell’altoatesino che, dopo essersi ritirato a Shanghai, è tornato in campo a Vienna e ha vinto il titolo in una bellissima finale contro Alexander Zverev.

Cerundolo ha dovuto soffrire per avere ragione di Miomir Kecmanovic, in più non godendo del bye ha dovuto giocare anche il primo turno nel quale comunque si era liberato abbastanza agevolmente di Damir Dzumhur, dunque dopo due balcanici arriva per l’argentino un avversario del tutto diverso, anche ovviamente per livello.

Vedremo, certamente siamo fiduciosi che dalla diretta Sinner Cerundolo l’azzurro possa uscire vincitore proseguendo così la sua corsa verso il titolo Masters 1000, ma attenzione alle sorprese nel torneo Atp Parigi Bercy 2025 anche perché siamo a fine anno, e le Atp Finals bussano alla porta con tutto quel che ne potrebbe conseguire.

DIRETTA SINNER CERUNDOLO ATP PARIGI BERCY 2025: LE SPERANZE DI NUMERO 1

Lo avevamo già detto ieri, la diretta Sinner Cerundolo rappresenta per il numero 2 Atp anche la possibilità di continuare l’inseguimento alla vetta del ranking: un’ipotesi che si è incredibilmente spalancata con l’eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno – per mano di Cameron Norrie – e che diventerebbe realtà se Sinner dovesse realmente vincere il titolo, eventualità questa è che decisamente possibile. Ecco, poi il discorso cambierebbe alle Atp Finals e quindi per la chiusura della stagione, ma intanto l’azzurro potrebbe fermare la serie di Alcaraz; al momento comunque non è questo il suo primo pensiero.

Certo nemmeno lui si aspettava che lo spagnolo perdesse all’esordio a Parigi Bercy 2025, ora che è successo sicuramente ci sarà una motivazione in più per sollevare il trofeo ma è ben più facile che la difesa o la nuova caccia al numero 1 diventino realmente concreti con la nuova stagione, nella quale tra l’altro ci saranno una volta di più parecchi puti da difendere a cominciare dagli Australian Open. Per il momento comunque accontentiamoci di seguire insieme la diretta Sinner Cerundolo per gli ottavi di Atp Parigi Bercy 2025, ci sarà tempo per tutto il resto.