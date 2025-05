DIRETTA SINNER DE JONG INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: JANNIK CARBURA!

Con la diretta Sinner De Jong, che è in programma lunedì 12 maggio, ci lanciamo verso il terzo turno del nostro numero 1 Atp agli Internazionali d’Italia 2025 Roma: torna in campo Jannik Sinner al Foro Italico, dopo quella che di fatto è stata la festa per il suo rientro a seguito della squalifica. Sabato sera il campo centrale ha assistito alla vittoria di Sinner contro Mariano Navone: l’altoatesino, chiaramente, si è presentato ancora arrugginito per il periodo di stop ed è ancora lontano dal suo massimo, ma anche così è riuscito a chiudere il match in due set e in modo abbastanza agevole, per poi esprimere tutta la sua soddisfazione per il bagno di pubblico e per essere tornato.

DIRETTA/ Sinner Navone (risultato 6-3;6-4), l'azzurro torna al successo (Internazionali d'Italia 2025 Roma)

Al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 Roma lo attende ora Jesper De Jong: l’olandese è stato già avversario all’inizio dello scorso anno, il match è anche più favorevole rispetto a quello contro Navone ma comunque dovrà essere affrontato nel migliore dei modi, va infatti ricordato che De Jong al secondo turno al Foro Italico ha concesso appena due game ad Alejandro Davidovich Fokina. Vedremo allora come procederanno le cose nella diretta Sinner De Jong, un altro potenziale passo avanti verso la vittoria del Masters 1000 di casa, ma soprattutto verso le piene potenzialità del numero 1 del ranking.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Pakistan risponde con raid agli attacchi indiani (10 maggio 2025)

DIRETTA SINNER DE JONG INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per la diretta tv di Sinner De Jong, come per tutti gli Internazionali d’Italia 2025 Roma, saremo su Sky Sport Tennis e verosimilmente Sky Sport Uno, appuntamento riservato agli abbonati con possibilità di diretta streaming video su Sky Go, sempre per i clienti c’è l’alternativa della piattaforma Now Tv.

DIRETTA SINNER DE JONG INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: IMPEGNO ABBORDABILE

Ci attende allora la diretta Sinner De Jong, il terzo turno agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, possiamo quindi dire fin da subito che l’eventuale match di Jannik agli ottavi potrebbe essere quello contro Francisco Cerundolo, per alzare ancor più l’asticella. Dobbiamo ripetere che l’altoatesino si è presentato al Foro Italico senza troppe ambizioni, come da lui stesso affermato: naturalmente i tre mesi di sospensione hanno fatto il loro, ma d’altro canto il livello che Sinner ha saputo raggiungere nell’ultimo anno gli può permettere comunque di fare strada anche in questo Masters 1000, nel quale in aggiunta c’è tutto il calore del pubblico.

Jannik Sinner e Lara Leito sono fidanzati?/ Lui archivia: “Sono single”, ma la modella lancia indizi opposti…

Lo abbiamo visto sabato sera sul centrale, con spalti occupati fino all’ultimo posto e un’atmosfera davvero bellissima; Sinner ha scritto “che bello” sulla telecamera al termine del match, davvero il numero 1 si è goduto il suo primo match dopo il caso Clostebol e adesso che il dado è tratto siamo davvero curiosi di scoprire se agli Internazionali d’Italia 2025 Roma potremo vedere il nostro campione di tennis arrivare in finale o comunque agli ultimi giorni del torneo. Intanto si tratta di affrontare e battere De Jong, perché bisogna procedere un passo per volta; il resto lo vedremo strada facendo, sperando che sia una strada anche lunga.