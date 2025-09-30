Diretta Sinner De Minaur semifinale Pechino Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match del torneo Atp 500.

DIRETTA SINNER DE MINAUR PECHINO OPEN 2025: ANCORA CONTRO L’AUSTRALIANO!

Ancora una volta è diretta Sinner De Minaur: questa volta, a partire dalle ore 8:00 (italiane) di mercoledì 1 ottobre, il nostro Jannik Sinner ritrova una delle sue vittime preferite sul circuito Atp per la semifinale del Pechino Open 2025, torneo di categoria 500 e primo impegno dopo la sconfitta in finale agli Us Open.

Sinner ha scelto di competere nuovamente in un appuntamento che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista: titolo nel 2023, poi finale tiratissima contro il solito Carlos Alcaraz e purtroppo sconfitta nel tie break del terzo set. A proposito: vada come vada, Sinner non scalzerà lo spagnolo dalla vetta del ranking Atp.

Dicevamo però dell’avversario: Alex De Minaur ha incrociato l’altoatesino in 10 occasioni e ha sempre perso, ultimo match nei quarti degli Australian Open e come highlight la finale del Canada Open per il primo Masters 1000 vinto da Sinner, eravamo nell’estate 2023 e dunque è passato del tempo.

Non solo: la diretta Sinner De Minaur inizia con un’incredibile striscia aperta di 20 set vinti dal nostro tennista, l’ultimo (e unico) perso risale al quarto di finale di Sofia, nel lontanissimo 2020, e dunque anche da questo dato si capisce come la speranza di vedere Sinner in finale al Pechino Open 2025 per il terzo anno consecutivo sia più che fondata.

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER DE MINAUR IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sinner De Minaur al Pechino Open 2025 l’appuntamento in tv rimane quello sui canali di Sky Sport, con diretta streaming video disponibile su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER DE MINAUR PECHINO OPEN 2025: JANNIK PER IL TRIS

Abbiamo dunque una diretta Sinner De Minaur nella quale, per la semifinale del Pechino Open 2025, l’azzurro può andare a prendersi la terza finale consecutiva in questo torneo 500. Per Sinner questo appuntamento cinese serve per carburare in vista di quelli che sono gli impegni più importanti di fine stagione: le Atp Finals in cui difende il titolo, e dunque avrà in palio parecchi punti per la classifica mondiale, e naturalmente la Coppa Davis con la possibilità di centrare il terzo trofeo consecutivo, che sarebbe anche la seconda doppietta in serie con la BJK Cup vinta dalle donne pochi giorni fa.

Il match contro De Minaur sulla carta non riserva sorprese, anche se poi in tornei come questo può succedere di tutto; purtroppo avremmo potuto avere una finale tutta italiana tra il numero 2 Atp e Lorenzo Musetti, ma il carrarese dopo aver vinto il primo set si è dovuto arrendere a un problema fisico abbandonando il match contro Learner Tien, la speranza è che non sia un infortunio troppo serio visto che anche lui potrebbe esserci al Master di fine anno. Intanto però concentriamoci sulla diretta Sinner De Minaur, nella quale scopriremo se potremo vivere l’ennesima finale di Jannik che ormai ci ha abituato fin troppo bene in questo senso.