Diretta Sinner De Minaur streaming video Rai 2: orario e risultato live della semifinale di Jannik a Torino per le Atp Finals 2025, oggi 15 novembre

DIRETTA SINNER DE MINAUR (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti al via della diretta Sinner De Minaur, la semifinale delle Atp Finals 2025 vanta un precedente molto recente al Vienna Open, più in generale Jannik domina il testa a testa con il tennista australiano. Per le statistiche infatti i precedenti ufficiali sono ben tredici, De Minaur ne ha vinto solo uno ma in realtà a Parigi-Bercy 2023 l’altoatesino fu costretto al ritiro dal torneo ancora prima di scendere in campo ed è arrivata così l’unica “vittoria” dell’australiano contro Jannik Sinner, vincitore quindi dodici volte su dodici quando si è giocato davvero.

Nei tornei dello Slam abbiamo due incroci, entrambi agli Australian Open e quindi in casa di De Minaur, che però a Melbourne ha perso contro Sinner sia negli ottavi del 2022 sia nei quarti di quest’anno. Sinner De Minaur si sono incrociati alle Finals di Torino già l’anno scorso (6-3, 6-4 per Jannik nel girone) e in Coppa Davis sia nel 2023 sia nel 2024 con due successi per l’azzurro. Tre settimane fa a Vienna era finita 6-3, 6-4 in un’ora e mezza, staremo a vedere se Torino ci riserverà il finale ormai “classico” per la diretta Sinner De Minaur… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER DE MINAUR IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Sinner De Minaur in tv sarà naturalmente in chiaro su Rai 2 oltre che sui canali di Sky Sport, doppia opzione valida quindi pure per la diretta streaming video.

DIRETTA SINNER DE MINAUR SU RAIPLAY

LA SEMIFINALE DELLE ATP FINALS 2025

Archiviati i gironi, le Atp Finals 2025 entrano nella fase decisiva ed ecco che la diretta Sinner De Minaur sarà la prima semifinale alla Inalpi Arena di Torino, con inizio fissato non prima delle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 15 novembre, con Jannik che sfiderà il secondo dell’altro gruppo.

La fase a gironi in effetti non avrebbe potuto avere esito migliore per Jannik Sinner, che ha esordito battendo in due set Felix Auger-Aliassime lunedì sera e poi si è ripetuto con lo stesso risultato mercoledì contro Alexander Zverev, tanto da garantirsi non solo la qualificazione ma anche il primo posto con una giornata d’anticipo, facendo diventare poco più che un’esibizione il match di ieri contro Ben Shelton.

Non c’è più di mezzala lotta per diventare numero 1, ma questo tutto sommato era prevedibile e immaginiamo che Jannik Sinner non ci facesse nemmeno troppo affidamento: l’obiettivo è vincere di nuovo le Finals e regalare una grande gioia al pubblico di Torino, evidentemente si comincia a fare sul serio oggi con la semifinale.

L’avversario sarà l’australiano Alex De Minaur, che si è preso il secondo posto anche con un pizzico di fortuna in un girone nel quale, alle spalle di Carlos Alcaraz, abbiamo avuto gli altri tre con una vittoria e due sconfitte a testa, per cui De Minaur ha avuto la meglio grazie al numero di set e game vinti nella classifica avulsa con Musetti e Fritz. Nella diretta Sinner De Minaur ci sarà quindi un grande favorito, all’australiano servirebbe un’impresa clamorosa.

DIRETTA SINNER DE MINAUR: JANNIK GRANDE FAVORITO

L’azzurro sarà quindi nettamente favorito nella diretta Sinner De Minaur e ci sono molti elementi che ci fanno capire il perché. Uno è naturalmente il feeling straordinario dell’altoatesino con la superficie indoor, dove Jannik Sinner vanta risultati che rasentano la perfezione; si potrebbero poi ricordare i precedenti a senso unico fra i due tennisti e naturalmente anche annotare che Sinner qui a Torino dopo le prime due giornate era già certo del primato nel girone mentre De Minaur aveva due sconfitte, poi ha fatto il colpaccio giovedì vincendo in due set contro Taylor Fritz, uno splendido acuto ma che di certo non può bastare a modificare il pronostico della semifinale.

Insomma, pur senza sottovalutare nessuno perché naturalmente stiamo parlando del torneo con gli otto giocatori migliori del mondo, è chiaro che la diretta Sinner De Minaur vedrà Jannik favoritissimo per la conquista di un posto nella finale di domani, se possibile magari anche risparmiando qualche energia utile a chi finora ha sempre giocato un giorno dopo rispetto a Carlos Alcaraz, che però stavolta dovrà giocare la semifinale serale. In ogni caso, un pensiero alla volta: adesso bisogna affrontare la semifinale per onorare il pronostico che sorride a Jannik Sinner…