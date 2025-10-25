Diretta Sinner De Minaur streaming video tv: orario e risultato live della semifinale al Vienna Open 2025 (oggi sabato 25 ottobre)

DIRETTA SINNER DE MINAUR (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti al via della diretta Sinner De Minaur, abbiamo accennato brevemente ai precedenti della semifinale del Vienna Open 2025, che sono molto favorevoli per Jannik, quindi adesso approfondiamo il discorso in merito. Per le statistiche i precedenti sono dodici, De Minaur ne ha vinto solo uno e in realtà nemmeno quello, perché a Parigi-Bercy 2023 l’altoatesino fu costretto al ritiro dal torneo ancora prima di scendere in campo ed è quella l’unica “vittoria” dell’australiano contro Jannik Sinner, che per il resto ha vinto undici partite su undici.

Due di questi incroci sono stati a livello Slam, entrambi agli Australian Open, ma nemmeno il fattore campo è bastato a De Minaur, che infatti ha perso contro Sinner sia negli ottavi del 2022 sia nei quarti di quest’anno. Sinner De Minaur è anche un classico di fine stagione: i due si sono incrociati alle Finals di Torino l’anno scorso e in Coppa Davis sia nel 2023 sia nel 2024 e l’epilogo è sempre stato lo stesso. Insomma, in teoria non dovrebbe esserci storia, ma sarà il campo di Vienna a dire se oggi andrà tutto come al solito nella diretta Sinner De Minaur, oppure potrà cambiare qualcosa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER DE MINAUR IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Appuntamento su abbonamento per la diretta Sinner De Minaur in tv: la semifinale del Vienna Open 2025 sarà infatti visibile sui canali di Sky Sport, oppure in diretta streaming video con Sky Go e Now TV.

SINNER DE MINAUR: SEMIFINALE AL VIENNA OPEN 2025

Sarà un sabato in compagnia del numero 2 del mondo oggi, 25 ottobre 2025: l’appuntamento infatti è con la diretta Sinner De Minaur, partita che sarà valida come semifinale del Vienna Open 2025, torneo di categoria Atp 500 che si disputa sui campi in cemento indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca, indicativamente con inizio alle ore 15.00.

In questi giorni si è parlato tantissimo e forse anche a sproposito della rinuncia di Jannik Sinner a disputare la Coppa Davis dopo i trionfi con la Nazionale nelle ultime due stagioni, adesso però dobbiamo concentrarci sul finale di stagione a livello individuale che ha ancora moltissimo da dirci, a cominciare dal tentativo di conquistare il Vienna Open e i suoi 500 punti.

In ballo infatti c’è anche la posizione numero 1 nel ranking mondiale contesa a Carlos Alcaraz, che in questa settimana ha deciso di riposare pensando all’ormai imminente Masters 1000 di Parigi-Bercy e naturalmente soprattutto alle Finals di Torino, l’ultimo grande obiettivo di una stagione che è stata monopolizzata dai due fenomeni.

Un passo alla volta: oggi sarà l’australiano Alex De Minaur l’avversario di Jannik Sinner, i precedenti inducono a grande ottimismo ma parliamo pur sempre della testa di serie numero 3 nel seeding di Vienna e allora sarà la migliore semifinale possibile per questo bel torneo di fine stagione che ha visto per tutta la settimana gli italiani grandi protagonisti. Potremo sorridere anche al termine della diretta Sinner De Minaur?

DIRETTA SINNER DE MINAUR: JANNIK VERSO IL FINALE DI STAGIONE

Nelle ultime settimane prima della diretta Sinner De Minaur è successo un po’ di tutto a Jannik Sinner: le finali perse contro Carlos Alcaraz a Cincinnati e Us Open hanno decretato il sorpasso dello spagnolo al numero 1, poi ci si sono messi anche i problemi fisici che hanno costretto l’altoatesino al ritiro a Shanghai e le polemiche (esagerate) circa la decisione di rinunciare alla Coppa Davis, come tante volte hanno fatto tutti i migliori tennisti del mondo negli ultimi decenni. In positivo c’è stata la netta vittoria proprio contro Alcaraz al Six Kings Slam, che sarà un torneo esibizione ma ha visto un Sinner incontenibile anche per il suo storico rivale.

Vienna sta confermando i progressi delle ultime settimane: finora tre vittorie su tre senza cedere nemmeno un set contro il tedesco Altmaier, nel derby contro Cobolli e nei quarti contro il kazako Bublik, la semifinale avrebbe potuto essere un altro derby italiano contro il redivivo Matteo Berrettini ma Alex De Minaur ha fermato la corsa del romano e allora ci sarà il confronto con il tennista australiano, che a sua volta non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Le premesse quindi sono intriganti, a noi non resta che metterci comodi per la diretta Sinner De Minaur…