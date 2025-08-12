Diretta Sinner Diallo Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match valido per il terzo turno del Masters 1000.

DIRETTA SINNER DIALLO CINCINNATI OPEN 2025: ALTRO MATCH ABBORDABILE!

La diretta Sinner Diallo ci fa compagnia nella notte (italiana) di martedì 12 agosto 2025: alle ore 1:00 infatti il nostro Jannik Sinner torna in campo nel Cincinnati Open 2025, torneo Masters 1000 di cui difende il titolo e che lo vede impegnato dopo aver saltato l’appuntamento di Toronto.

Sappiamo infatti che Sinner si è preso del riposo extra a seguito del trionfo di Wimbledon; lo stesso ha fatto Carlos Alcaraz, i due super giocatori adesso sono tornati e per Sinner il primo match dopo la sosta è coinciso con una vittoria schiacciante su Daniel Galan, il match di secondo turno in Ohio è terminato con il risultato di 6-1 6-1.

Come curiosità possiamo dire che questo punteggio sia il primo nella carriera dell’altoatesino, adesso però bisogna parlare del prossimo impegno e Gabriel Diallo rappresenta un altro avversario abbordabile, per quanto bene stia facendo qui.

Il canadese, che al massimo ha raggiunto il numero 35 Atp nella sua carriera, ha eliminato prima il veterano belga David Goffin e poi Sebastian Baez; è certamente in fiducia, ma Sinner resta ben altro e allora ci aspettiamo che nella diretta Sinner Diallo il numero 1 proceda il suo percorso nel Cincinnati Open 2025.

SINNER DIALLO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL CINCINNATI OPEN 2025

Anche la diretta Sinner Diallo, come tutto il Cincinnati Open 2025, sarà in tv sui canali del satellite con la diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER DIALLO CINCINNATI OPEN 2025: JANNIK IN FORMA

Ci apprestiamo a vivere la diretta Sinner Diallo, che curiosamente nel terzo turno del Cincinnati Open 2025 rappresenta il primo incrocio tra questi due giocatori: non abbiamo dunque punti di riferimento per prevedere come possano andare le cose stanotte, certamente però – e lo abbiamo già detto – a parità di condizione la superiorità di Sinner è evidente, e questo vale non solo per il canadese che tra l’altro è coetaneo di Sinner (è nato 24 giorni dopo) e potrebbe avere nel 2025 l’anno della grande affermazione sul circuito, almeno secondo quelle che sono le premesse dei mesi scorsi.

A giugno Diallo ha trionfato sull’erba di s’Hertogenbosch: si è trattato del primo titolo Atp in carriera, ma già in ottobre il canadese di Montréal aveva raggiunto la finale ad Almaty, in quel caso però perdendola contro Karen Khachanov. Potremmo allora parlare di un tennista in forte crescita, pur lontano dalle vette raggiunte dai colleghi della sua generazione; facile che il percorso nel Cincinnati Open 2025 sia destinato a chiudersi questa notte visto l’incrocio con Sinner, eppure staremo a vedere sperando ovviamente che almeno per il match di oggi il pronostico venga rispettato in toto.