Diretta/ Sinner Dimitrov (risultato 6-3; 2-1): fase equilibrata (finale Miami Open 2024, oggi 31 marzo)

DIRETTA SINNER DIMITROV (RISULTATO 6-3; 2-1): SECONDO SET, AVVIO SENZA BREAK

Prosegue la diretta Sinner Dimitrov, finale maschile del Miami Open 2024 di tennis. Nessuna sorpresa particolare in avvio di secondo set, i due tennisti mantengono la battuta e nessuno dei due trova il break in avvio di parziale. Sinner vince alla battuta il primo e il terzo game, Dimitrov si prende il secondo addirittura a 0, ritrovando una lucidità che era mancata nella parte conclusiva del primo set. (agg. di Fabio Belli)

SINNER DIMITROV STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE MIAMI OPEN 2024

La diretta tv di Sinner Dimitrov, finale maschile del Miami Open 2024, sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters e WTA 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento, ricordando naturalmente che la finale Sinner Dimitrov potrà essere seguito anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

PRIMO SET ALL’AZZURRO!

Chiuso il primo set nella diretta Sinner Dimitrov, finale maschile del Miami Open 2024 di tennis. Dimitrov ha rischiato di subire il secondo break già nel settimo game, terminato alla fine a favore del bulgaro, ma sul 4-3 Sinner ha mantenuto la battuta trovando subito il 5-3 e poi il secondo break l’ha piazzato nel nono game, con Dimitrov che alla battuta ha dovuto di nuovo dare via libera all’altoatesino, che ha giocato un primo set in crescendo, vinto con autorevolezza. (agg. di Fabio Belli)

PRIMO STRAPPO DELL’ITALIANO

La diretta Sinner Dimitrov, finale maschile del Miami Open 2024 di tennis, fa registrare il primo strappo importante da parte del tennista italiano che, dopo aver pareggiato nel quarto game in cui pure il bulgaro ha avuto una palla break, ha trovato a sua volta il break nel quinto game. Sinner ha sfruttato la seconda palla break dopo essere arrivato sul 15-40 e quindi, nel sesto game, ha piazzato il secondo ace della partita, migliorando su una prima di servizio non impeccabile in avvio di match e passando a condurre sul 4-2. (agg. di Fabio Belli)

SI PARTE BENE ALLA BATTUTA

E’ ufficialmente iniziata la diretta Sinner Dimitrov, finale maschile del Miami Open 2024 di tennis. I due tennisti tengono la battuta nei primi tre game, bene Dimitrov al servizio nel primo e nel terzo gioco, in quest’ultimo capace di lasciare addirittura a 0 Sinner. Nel secondo game però l’azzurro ha comunque dimostrato di essere in partita, trovando il primo ace e lasciando a 15 l’avversario. Prime fasi del match come previsto interlocutorie, finalisti a caccia del primo break della partita. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA SINNER DIMITROV: CHI SARÀ IL VINCITORE DI QUESTA FINALE DEL MIAMI OPEN 2024?

Appuntamento di lusso per la Pasqua sportiva con la diretta Sinner Dimitrov, che sarà la finale maschile del Miami Open 2024 di tennis, in programma indicativamente per le ore 21.00 italiane di questa sera, domenica 31 marzo, sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. Miami è una città cara a Jannik Sinner, che nel 2021 vi raggiunse la prima finale davvero importante della sua carriera, per poi fare il bis nel 2023: in entrambi i casi tuttavia è caduto all’ultimo ostacolo, quindi adesso naturalmente l’altoatesino punta a vincere la diretta di Sinner Dimitrov per conquistare finalmente questo Miami Open, anche perché un successo gli garantirebbe il sorpasso su Carlos Alcaraz al numero 2 della classifica mondiale Atp.

L’ultimo atto del torneo Atp Masters 1000 nella principale città della Florida è una finale a sorpresa, almeno per quanto riguarda il nome dell’avversario di Jannik Sinner, cioè il bulgaro Grigor Dimitrov, che contenderà all’azzurro questo torneo che completa il cosiddetto Sunshine Double con il precedente evento di Indian Wells, che aveva visto la vittoria di Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev. Dalla California alla Florida lo scenario è cambiato: chi sarà il re di Miami? Abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa vittoria di Jannik Sinner nella semifinale letteralmente dominata contro Medvedev, ma Grigor Dimitrov ha già eliminato Alcaraz e anche Alexander Zverev, quindi attenzione al redivivo bulgaro. Chi sarà il vincitore del Miami Open 2024 al termine della diretta di Sinner Dimitrov?

DIRETTA SINNER DIMITROV, FINALE MIAMI OPEN 2024: IL PERCORSO

In avvicinamento alla diretta Sinner Dimitrov, può essere interessante adesso descrivere il cammino dei due giocatori verso la finale del Miami Open 2024. Per il nostro Jannik Sinner, dopo il bye al primo turno come per tutte le teste di serie, il cammino è iniziato al secondo turno vincendo il derby contro Vavassori; un set lasciato per strada nel terzo turno contro l’olandese Griekspoor, poi qualche brivido iniziale prima del dominio contro l’australiano O’Connell negli ottavi. Un inizio un po’ lento seguito da un crescendo rossiniano ha caratterizzato anche il quarto di finale contro il ceco Machac, mentre la semifinale è stata praticamente la perfezione per Jannik Sinner, come il 6-1, 6-2 rifilato a Medvedev spiega meglio di ogni commento.

Dall’altra parte del tabellone, il secondo protagonista della diretta Sinner Dimitrov per la finale maschile del Miami Open 2024 sarà evidentemente il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 11 e quindi a sua volta esentato dal primo turno. Nel secondo, il debutto è stato estremamente faticoso e con il brivido contro il cileno Tabilo, per poi sconfiggere agevolmente il tedesco Hanfmann nel terzo turno e piegare dopo una dura battaglia il polacco Hurkacz negli ottavi. Dimitrov però ha compiuto l’impresa nei quarti, travolgendo Alcaraz con il punteggio di 6-2, 6-4, prima di imporsi in tre set per 6-4, 6-7 (4), 6-4 anche nella semifinale contro Zverev per giungere a contendere il Miami Open 2024 a Jannik Sinner…











