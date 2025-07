Diretta Sinner Dimitrov Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per gli ottavi di finale dello Slam.

DIRETTA SINNER DIMITROV WIMBLEDON 2025: JANNIK SUL VELLUTO!

Ci fa compagnia la diretta Sinner Dimitrov, che lunedì 7 luglio rappresenta un altro incrocio tra questi due giocatori negli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Possiamo dire che per Jannik Sinner la sfida contro il veterano bulgaro rappresenterà sempre un ottimo ricordo; risale all’anno scorso.

In quell’occasione infatti l’altoatesino aveva vinto il Miami Open battendo Grigor Dimitrov in finale; era già il secondo Masters 1000, ma naturalmente vincere all’Hard Rock Stadium è più prestigioso rispetto al Canadian Open che Sinner aveva messo in bacheca nove mesi prima.

Adesso torna questa sfida, e possiamo dire che anche per Dimitrov sia importante: al bulgaro resta il grande cruccio di non essere mai riuscito a vincere uno Slam, anzi non ha mai giocato una finale e a Wimbledon si era fermato in semifinale ormai undici anni fa.

Sulla carta la diretta Sinner Dimitrov ci dice che il numero 1 Atp è favorito e non di poco; del resto il suo livello di gioco nella prima settimana ai Championships ha dimostrato una volta di più quale sia la sua superiorità rispetto agli avversari, ma ora addentriamoci ancor più nell’imminente match degli ottavi.

SINNER DIMITROV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE WIMBLEDON 2025

Per la diretta Sinner Dimitrov saremo sui canali della tv satellitare che coprono Wimbledon 2025, con l’ausilio della diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv sempre in abbonamento.

DIRETTA SINNER DIMITROV WIMBLEDON 2025: IL NUMERO 1 PER I QUARTI

Siamo vicini alla diretta Sinner Dimitrov, l’ottavo di Wimbledon 2025 è molto interessante e ci presenta una sfida tra l’attuale numero 1 del tennis mondiale e un veterano che avrebbe potuto raggiungere i risultati dell’azzurro, ma non ci è mai riuscito perché gli è mancata la costanza e forse la “durezza” mentale dei più grandi. A Londra Dimitrov ha vinto, ma quando era uno juniores; il grande salto tra i professionisti ce lo ha presentato anche numero 3 Atp e capace di vincere Masters 1000 e Atp Finals nel 2017, a distanza di tre mesi, ma mai davvero dominante.

Un peccato per un giocatore che in gioventù veniva accostato a Roger Federer per la pulizia del gioco e la grande qualità del rovescio; Dimitrov però ha fatto parte di una generazione che avrebbe dovuto prendere il posto dei Big Three o comunque insidiarli concretamente, e che invece lungo la strada ha raccolto solo le briciole. Per questo motivo Jannik Sinner rimane favorito anche oggi: il livello si alza rispetto ai primi tre avversari a Wimbledon 2025, ma certamente i pronostici sono dalla sua parte per questo ottavo di finale e allora vedremo cosa succederà in campo…