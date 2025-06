DIRETTA SINNER DJOKOVIC ROLAND GARROS 2025: SEMIFINALE SHOW!

Con la diretta Sinner Djokovic ci apprestiamo a vivere un altro match da sogno: venerdì 6 giugno si gioca la semifinale del Roland Garros 2025, come agli Internazionali d’Italia sono arrivati alla Final Four – se possiamo dirla così – sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti e qui ci concentriamo sulla sfida del numero 1 Atp, in semifinale senza aver perso un set e con una sensazione diffusa di dominio, proprio quello che negli anni migliori era solito attuare Novak Djokovic. È un match anche generazionale, e un ideale passaggio di consegne: il miglior giocatore attuale contro un signore che ha vinto 24 Slam e 100 titoli Atp.

Djokovic non lo conosciamo certo oggi, è sicuramente tra i migliori tennisti di tutti i tempi (qualcuno dice addirittura il migliore) e ha anche il record di settimane in vetta al ranking; Sinner può percorrere le stesse orme del serbo, oggi che lo vediamo giocare così da almeno due anni possiamo ben dirlo, la strada è ancora lunga ma la percezione è quella e, bisogna dirlo, in campo il gioco di Sinner ricorda molto da vicino quello di Djokovic anche come stile. Come andrà a finire la diretta Sinner Djokovic nella semifinale del Roland Garros 2025? Ce lo dirà il campo, dalle ore 19:00 di oggi…

SINNER DJOKOVIC STREAMING DIRETTA VIDEO TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

Saremo sempre su Eurosport per la diretta Sinner Djokovic, la semifinale del Roland Garros 2025 potrà poi essere seguita in diretta streaming video su Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC ROLAND GARROS 2025: SCENARIO RIBALTATO

Presentando la diretta Sinner DJokovic possiamo affermare che questa semifinale del Roland Garros 2025 presenti uno scenario ribaltato. Ricorderete bene il momento in cui il vento è cambiato: quel famoso match di Coppa Davis, in cui Sinner aveva sostanzialmente perso ma era riuscito incredibilmente a girare la partita, vincere e aiutare l’Italia a centrare quello che poi sarebbe diventato il primo di due titoli consecutivi. Djokovic ha accusato il colpo, perdendo anche agli Australian Open contro l’altoatesino; si è rifatto in estate con l’oro olimpico, ultima pietra miliare di una carriera straordinaria.

Nel frattempo però Sinner è diventato il numero 1, proprio grazie al ritiro del serbo al Roland Garros dello scorso anno, e ha confermato il suo status sul campo: oggi, a nemmeno 24 anni, corre già per il quarto Slam che sarebbe anche il primo sulla terra di Parigi, e per quello che stiamo vedendo ci sono tutti i presupposti perché rimanga in testa alla classifica mondiale per parecchio tempo. Questo a dire il vero è un dato che abbiamo sempre considerato relativo; ora ci auguriamo che dalla diretta Sinner Djokovic esca vincitore il nostro Jannik, a presto per scoprire se sarà davvero così…