Diretta Sinner Djokovic semifinale Six Kings Slam 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match di tennis a Riyadh.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC SIX KINGS SLAM 2025: ECCO LA SEMIFINALE!

Grande attesa per la diretta Sinner Djokovic, che va in scena alle ore 20:00 (italiane) di giovedì 16 ottobre ed è un match che vale come semifinale del Six Kings Slam 2025, preceduta da Alcaraz Fritz. Come noto dallo scorso anno, il torneo è un’esibizione: non ha dunque un valore ufficiale all’interno del ranking Atp.

Tuttavia, il ricchissimo montepremi (4,5 milioni di euro oltre al milione e mezzo per la sola partecipazione) diventa particolarmente interessante; in più naturalmente vengono invitati i tennisti migliori al mondo, e si può ricordare che la prima edizione dello scorso anno era stata vinta proprio dal nostro Jannik Sinner.

Il quale torna in campo dopo l’amaro ritiro da Shanghai: nel match contro Tallon Griekspoor il numero 2 Atp è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa dei crampi, non il primo e non l’ultimo giocatore a soffrire fisicamente le temperature semi-impossibili della città cinese.

Sia come sia, prima di tuffarsi negli ultimi appuntamenti della stagione, Sinner si trova a giocare contro Novak Djokovic dopo aver demolito Stefanos Tsitsipas in semifinale; vedremo dunque cosa succederà nella diretta Sinner Djokovic, che non avrà l’aura di sfida mitica come negli Slam ma comunque vale la pena seguire.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SINNER DJOKOVIC IN STREAMING VIDEO TV

Saremo sui canali tv di Sky Sport per quanto riguarda la diretta Sinner Djokovic, con il Six Kings Slam 2025 disponibile anche in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC: JANNIK PER IL BIS

Siamo quasi arrivati alla diretta Sinner Djokovic, la semifinale del Six Kings Slam 2025 ricalca lo stesso match dello scorso anno, ricordando che l’altoatesino aveva concesso appena tre game a Daniil Medvedev e poi, appunto in semifinale, aveva disputato una sfida molto equilibrata contro il serbo, alla fine spuntandola con il risultato di 6-2 6-7 6-4 e volando in finale dove aveva trovato, manco a dirlo, Carlos Alcaraz con il quale aveva vinto. Lo abbiamo già detto: questi non sono incontri che vengano contati a livello ufficiale, dunque comunque vada il confronto tra Sinner e Djokovic rimarrà 6-4 in favore del nostro tennista.

Il dato è positivo, soprattutto se consideriamo che l’azzurro ha vinto gli ultimi cinque incroci: da quella rimonta clamorosa nella semifinale di Coppa Davis Sinner ha preso le misure a Djokovic e spesso e volentieri lo ha anche dominato, ad esempio nelle tre semifinali Slam (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), certo anche per la differenza di età ma, naturalmente, non solo. L’ultima vittoria di Nole contro Jannik risale al 2023, altra semifinale a Wimbledon e in quel caso il serbo non aveva concesso nemmeno un set; come già detto nella semifinale del Six Kings Slam 2025 il contesto è diverso, staremo a vedere come andrà.