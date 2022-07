Diretta Sinner Djokovic/ Wimbledon 2022 streaming video tv: Jannik ci crede!

DIRETTA SINNER DJOKOVIC: QUARTI A WIMBLEDON 2022!

Martedì 5 luglio avremo un grande appuntamento con la diretta di Sinner Djokovic: sono i quarti di finale a Wimbledon 2022, per l’altoatesino si tratta della prima volta a questo livello del torneo di Londra e una gran bella occasione per provare a fare il passo avanti definitivo verso la grandezza. Nel turno precedente Jannik Sinner ha giocato un grande match, e la vittoria contro Carlos Alcaraz per 3-1 non è stata indifferente: di fatto l’azzurro ha battuto quel giovane di cui si parla (giustamente) benissimo, con cui un futuro potrebbe esserci una grande rivalità.

Intanto il primo match in uno Slam è andato a Sinner, che ha così dimostrato di essere in qualche modo più pronto in questi contesti; adesso però le cose si complicano tremendamente, perché l’avversario nei quarti di Wimbledon 2022 è quel Novak Djokovic che qui ha vinto sei volte – compreso l’anno scorso – ha 20 Major in bacheca e naturalmente parte favorito nella partita di oggi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sinner Djokovic; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che usciranno dalla sfida.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Djokovic, quarto di finale a Wimbledon 2022, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento nello specifico dovrebbe essere su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder con visione che sarà riservata agli abbonati. In assenza di un televisore si potrà come sempre usufruire del servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.wimbledon.com troverete invece tutte le informazioni utili, a partire dal boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Il campo centrale di Wimbledon 2022 è pronto ad accogliere il grande match: la diretta di Sinner Djokovic inizia tra poco, e ci potrà dire se il nostro tennista sarà in grado di spingersi oltre quell’ostacolo che l’anno scorso aveva frenato il connazionale Matteo Berrettini, ma soprattutto se arriverà la vittoria contro uno dei big three che dal 2003 hanno vinto 16 delle 18 edizioni dei Championships, lasciandone soltanto due a Andy Murray che peraltro all’epoca faceva parte dei quattro grandi.

Di queste edizioni, Djokovic ne ha appunto vinte 6: improvvisamente Wimbledon è diventato il suo giardino di casa, in questa stagione però il serbo ha avuto i suoi problemi nel trovare la costanza giusta tra le regole sullo stato vaccinale e l’inattività forzata, è andato incontro a sconfitte inattese (Montecarlo e Madrid) ma ha saputo riprendersi, anche se al Roland Garros ha dovuto inchinarsi a Rafa Nadal.

Qui a Wimbledon 2022 né lui né Sinner guadagneranno punti per il ranking Atp, e sarà un salasso per il serbo; a parte questo, la grande speranza è che il tennista azzurri trovi quel livello che gli ha consentito di arrivare fino a qui, poi scopriremo se questo basterà contro Djokovic visto che a volte nemmeno dare il 100% è sufficiente per battere il serbo…











