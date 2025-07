DIRETTA SINNER DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: CHE SEMIFINALE DI LUSSO!

Il grande spettacolo della diretta Sinner Djokovic ci tiene compagnia venerdì 11 luglio, e naturalmente stiamo parlando di un momento attesissimo: la semifinale di Wimbledon 2025, che il nostro Jannik Sinner ha raggiunto per una volta con il fiatone, dopo la grande paura contro Grigor Dimitrov negli ottavi.

Tocca partire da qui perché davvero il numero 1 Atp è stato vicino all’eliminazione: gli è venuta incontro la buona sorte, poi evidentemente quel gomito infortunato ha permesso a Sinner di essere competitivo per i quarti e in quel frangente abbiamo visto tutto il suo valore, con un altro dominio su Ben Shelton.

Adesso l’asticella si alza, perché di fronte a Jannik c’è Novak Djokovic: dal 2018 a oggi è sempre arrivato in semifinale a Wimbledon, ha vinto questo Slam sette volte, dovesse raggiungere la finale sarebbe la settima consecutiva e pazienza che abbia perso le ultime due, tra l’altro contro un fenomeno come Carlos Alcaraz.

Resta una delle grandi leggende dei Championships e tra l’altro sempre a caccia di quello che sarebbe il venticinquesimo Slam, record assoluto tra uomini e donne. Certamente il modo migliore anche per l’azzurro di andare a prendersi quella che sarebbe la prima finale a Londra, e allora attendiamo che la diretta Sinner Djokovic ci faccia compagnia…

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER DJOKOVIC: WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Classico appuntamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno per la diretta tv di Sinner Djokovic, mentre la diretta streaming video sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: ADESSO È JANNIK IL FAVORITO

Abbiamo dunque la diretta Sinner Djokovic, innanzitutto bisogna dire che a Wimbledon 2025 è sfumato il sogno di una semifinale tutta italiana perché il serbo ha battuto Flavio Cobolli; esattamente come accaduto nel turno precedente contro Alex De Minaur, anche se in modo diverso, Djokovic ha perso il primo set per poi salire di colpi e non lasciare scampo al romano. Il secondo dato è ovviamente quello relativo al terzo incrocio a Londra: nel 2022 un giovane Sinner era andato avanti di due set sfiorando una grande impresa prima di essere rimontato, l’anno seguente Djokovic aveva vinto 3-0 nella prima semifinale di Jannik qui.

Adesso forse il pronostico si è ribaltato: lo dice il fatto che Sinner abbia vinto gli ultimi quattro incroci contro Djokovic (che non batte il numero 1 Atp dal match per il titolo alle Atp Finals 2023), compresa la semifinale del Roland Garros lo scorso giugno, e come rimarcato in più occasioni quell’incredibile ribaltone in Coppa Davis ha fatto scattare qualcosa nella testa di Sinner, che da quella partita ha capito di poter vincere contro i più forti e andare a dominare. Possiamo dirlo: nella diretta Sinner Djokovic il favorito è Jannik e non solo per il ranking, ma ovviamente siamo a Wimbledon 2025 e sull’erba di Londra mai scommettere davvero contro Nole.