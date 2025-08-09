Diretta Sinner Galan streaming video tv: orario e risultato della partita che per Jannik è il debutto a Cincinnati (oggi sabato 9 agosto 2025)

DIRETTA SINNER GALAN: JANNIK DEBUTTA A CINCINNATI

Finalmente ci siamo: oggi sabato 9 agosto è il giorno della diretta Sinner Galan, che sancisce il debutto del tennista altoatesino numero 1 del mondo nel Cincinnati Open 2025, il torneo Masters 1000 che si disputa sul cemento e del quale è detentore proprio Jannik Sinner, che un anno fa in Ohio trionfò vincendo la finale contro Frances Tiafoe.

Emma Navarro, chi è la tennista che fa coppia con Jannik Sinner agli US Open/ Figlia di miliardario famoso!

Ci sono quindi molteplici obiettivi per Jannik Sinner in Ohio: il primo è tornare a trovare confidenza con il cemento (che è comunque la sua superficie preferita), dal momento che l’ultima partita ufficiale disputata dal numero 1 del Mondo è finora ancora la finale di Wimbledon, con il grande successo su Carlos Alcaraz.

Dieta Jannik Sinner, cosa mangia la star del tennis?/ Dalle carote alla pasta: il menù del campione

Jannik Sinner ha infatti saltato il Canadian Open per riposare e ripresentarsi al meglio a Cincinnati e poi agli Us Open, titoli entrambi conquistati dall’azzurro l’anno scorso, da difendere compreso il bottino complessivo di 3000 punti nel ranking mondiale Atp.

La diretta Sinner Galan quindi ci permetterà di seguire il nostro campione dopo uno stop praticamente di quattro settimane. Torna in campo anche Alcaraz, quindi potrebbe essere possibile una finale ma naturalmente ci sarà tempo per fare eventualmente questo ragionamento: per il momento, siamo curiosi di seguire il rientro all’attività del nostro campione.

Jannik Sinner richiama Umberto Ferrara/ Il preparatore atletico torna nel team del numero 1 (23 luglio 2025)

SINNER GALAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Sinner Galan in tv sarà garantita dai canali di Sky Sport all’interno della trasmissione dei match odierni da Cincinnati, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv. Sarà la terza partita sul suo campo, indicativamente andrà quindi in prima serata in Italia, orario molto comodo.

DIRETTA SINNER GALAN: DOPO UN MESE DI STOP

C’è sempre qualche incognita quando si cambia superficie, soprattutto dopo circa un mese di stop, però bisogna naturalmente dire in modo chiaro che Jannik sarà oggi il grande favorito nella diretta Sinner Galan, dall’alto di una superiorità che sul cemento è particolarmente netta nei confronti di quasi tutti gli avversari e lo dovrà essere a maggior ragione contro un giocatore che è presente al Cincinnati Open solamente perché è riuscito a superare le qualificazioni.

Daniel Elahi Galán, colombiano classe 1996, ha in effetti già giocato tre partite a Cincinnati, le due nel tabellone delle qualificazioni e poi il match contro il ceco Vít Kopřiva, che grazie alla vittoria per 6-2, 6-4 gli ha portato in dote l’affascinante confronto con il tennista numero 1 del mondo. Dal suo punto di vista una missione forse impossibile ma certamente anche un motivo d’orgoglio, il campo confermerà i pronostici nella diretta Sinner Galan?