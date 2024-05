DIRETTA SINNER GASQUET/ Roland Garros 2024 video streaming tv: focus sul francese (oggi 29 maggio)

DIRETTA SINNER GASQUET: L’AVVERSARIO

Si avvicina il momento della diretta di Sinner Gasquet, quindi bisogna approfondire il tema che riguarda l’avversario del nostro Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros 2024. Richard Gasquet ha 37 anni: coetaneo di Rafa Nadal, presumibilmente ha avuto – come tanti altri – la sfortuna di competere nell’esatto momento dei Big Four, non riuscendo mai a trovare le armi per sopravanzarli (cosa che del resto si è dimostrata impossibile per tutti). Basti dire che ha raggiunto tre volte una semifinale Slam: due a Wimbledon (a otto anni di distanza tra prima e seconda) e una agli Us Open, ma ha perso – senza vincere un set – contro Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, e questo riassume molto bene il concetto.

Lory Del Santo: "Nuova fidanzata Sinner? Le consiglio discrezione"/ "Krajice mi ha tradita ho scoperto che.."

Ciononostante Gasquet si è tolto parecchie soddisfazioni, come due partecipazioni alle Atp Finals e la vittoria della Coppa Davis; in carriera ha vinto 16 titoli e non sono pochi, ma sono tutti di categoria 250. Spicca il fatto che dopo ‘s-Hertogenbosch 2018 sia tornato a trionfare l’anno scorso, a Auckland; sono invece 17 le finali perse e tra queste tre sono Masters 1000, parecchio lontane nel tempo visto che parliamo di 2005 (Amburgo, torneo poi sostituito dal Madrid Open) e poi 2006 e 2012, entrambe a Toronto. Gli avversari in quelle sconfitte? Due volte Federer e una Djokovic… (agg. di Claudio Franceschini)

Jannik Sinner numero 1 Atp?/ Ranking live: al Roland Garros 2024 possibile sorpasso a Djokovic (29 maggio)

COME VEDERE SINNER GASQUET AL ROLAND GARROS 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Sinner Gasquet sarà ovviamente garantita da Eurosport, che segue la programmazione del Roland Garros 2024: i canali a disposizione sono due, ma questo match di secondo turno dovrebbe andare in onda su quello principale (Eurosport 1) che trovate al numero 210 del decoder satellitare, quindi l’appuntamento sarà riservato agli abbonati Sky e la questione non cambia se parliamo dei servizi di diretta streaming video, perché in ogni caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. Comunque, Sinner Gasquet potrà essere seguita in mobilità attraverso le piattaforme DAZN, Discovery Plus e Now Tv, utilizzando i vostri dispositivi come PC, tablet e smartphone.

Anna Kalinskaya, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Lui conferma le voci: "Stiamo insieme ma…"

SINNER GASQUET: SFIDA GENERAZIONALE AL ROLAND GARROS 2024

Mercoledì 29 maggio il nostro Jannik Sinner gioca il secondo turno al Roland Garros 2024: la diretta di Sinner Gasquet ci terrà compagnia oggi in un match che certamente possiamo considerare “generazionale”, perché ci sono ben 15 anni di differenza tra l’altoatesino e Richard Gasquet, uno dei grandi veterani del circuito che gioca sui campi di casa e va alla ricerca di gloria, pur se ovviamente non può partire favorito contro la testa di serie numero 2 del tabellone Atp e un giocatore che a oggi rappresenta il meglio che il tennis mondiale possa offrire, come dicono i risultati raccolti all’inizio di questa stagione ma anche nella precedente.

La diretta di Sinner Gasquet pende dunque dalla parte dell’azzurro, che a dire il vero al primo turno non ha particolarmente convinto: il punteggio dice che la vittoria su Chris Eubanks è stata netta, ma nel corso del match Sinner ha più volte avuto cali di tensione e ha rischiato di prolungare una partita abbordabile, lasciandoci qualche punto di domanda circa le reali condizioni dell’anca che gli aveva già impedito di proseguire il cammino a Madrid e, soprattutto, gli aveva fatto saltare gli Internazionali d’Italia. Il Roland Garros 2024 è comunque parecchio lungo, dunque eventualmente ci sarà tutto il tempo per carburare e riassestarsi.

DIRETTA SINNER GASQUET: UNA SFIDA INTRIGANTE

La diretta di Sinner Gasquet rappresenta certo una sfida intrigante per l’altoatesino, che al Roland Garros 2024 incrocia il veterano francese per la terza volta in carriera (bilancio 2-0, due vittorie lo scorso anno a Indian Wells e Halle e dunque terzo match su tre superfici diverse). Qualche grattacapo, Gasquet l’aveva creato al nostro Jannik; oggi però si gioca in uno Slam e sulla distanza dei cinque set il transalpino fatica da tempo, va ricordato che al Roland Garros il suo miglior risultato è il quarto di finale nel 2016 quando aveva avuto una bella occasione di eliminare Andy Murray, ma aveva ceduto alla distanza.

Gasquet è comunque un giocatore interessante, dotato di quello che molti considerano il miglior rovescio del circuito; per Sinner non sarà un compito troppo abbordabile almeno sulla carta, l’esperienza gioca dalla parte dell’avversario così come il pubblico di casa ma, d’altro canto, oggi la differenza tra i due è evidente ed è l’azzurro a partire con i favori del pronostico. Sinner dovrà essere bravo, eventualmente, a non prolungare il match come già fatto con Eubanks: avendo condizioni fisiche da valutare, il grande tema per il numero 2 Atp sarà anche quello di non forzare laddove non richiesto per arrivare alla seconda settimana nel pieno della forma. Dunque tra poco scopriremo cosa succederà nella diretta di Sinner Gasquet, secondo turno del Roland Garros 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA