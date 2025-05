DIRETTA SINNER GASQUET ROLAND GARROS 2025: SFIDA GENERAZIONALE!

Ci avviciniamo alla diretta Sinner Gasquet, che giovedì 29 maggio (secondo match sul centrale, con programma che inizia alle 12:00) rappresenta il match di secondo turno al Roland Garros 2025: anche oggi il nostro Jannik Sinner affronta un avversario francese, dopo aver battuto Arthur Rinderknech arriva il momento di un altro veterano di casa, di ben altro pedigree rispetto al rivale di lunedì. Richard Gasquet lo conosciamo bene, è un giocatore di grande talento che purtroppo in carriera ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto; la storia peraltro si ripete perché Sinner Gasquet era stato l’incrocio al secondo turno anche nell’ultimo Roland Garros, con vittoria dell’altoatesino per 6-4 6-2 6-4.

DIRETTA/ Sinner Rinderknech (risultato 6-4; 6-3; 7-5): Jannik in tre set! (Roland Garros 2025, 25 maggio)

Possiamo dire senza timore di smentita, e visti anche alcuni precedenti del passato recente, che siamo ancora in un momento nel quale il numero 1 Atp sta scaldando i motori; i primi turni di uno Slam possono nascondere qualche insidia per i big, che sanno di non poter forzare troppo la mano dovendo risparmiare le energie per la seconda settimana e quindi possono incappare in difficoltà inaspettate; Sinner poi deve ancora ritrovare il 100% della condizione dopo la squalifica di tre mesi, ma quello che ha mostrato a Roma è più che confortante e ci sono tutte le possibilità che arrivi in fondo anche al Roland Garros 2025, intanto vedremo cosa succederà nella diretta Sinner Gasquet.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Dan è il nuovo presidente della Romania: battuto Simion (19 maggio 2025)

DIRETTA SINNER GASQUET STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL ROLAND GARROS 2025

Per la diretta tv di Sinner Gasquet saremo su Eurosport, come per tutto il Roland Garros 2025; la diretta streaming video verrà garantita dalle piattaforme Now Tv, DAZN e Discovery Plus, tutto in abbonamento.

DIRETTA SINNER GASQUET ROLAND GARROS 2025: L’ULTIMA DEL FRANCESE?

Oggi nella diretta Sinner Gasquet l’altoatesino dovrà presumibilmente accettare che buona parte del pubblico al Roland Garros 2025 sia dalla parte del suo avversario: non solo per l’evidente ragione di essere in Francia, ma anche perché da tempo Richard Gasquet ha annunciato che questo Slam di casa sarà l’ultimo della sua carriera e dunque, ragionevolmente, quello contro il numero 1 sarà il match dell’addio, dopo aver posticipato il ritiro nel derby vinto contro Tèrence Atmane. In carriera il transalpino ha vinto 16 titoli ed è stato nella Top Ten Atp, ma non è mai riuscito a ottenere un trofeo superiore alla categoria 250.

Mattia Fumagalli e Helena Prestes, amicizia finita? "Lei tradita per Shaila"/ Cos'è successo dopo il GF

Ha anche avuto un episodio di squalifica per positività (alla cocaina), sanzione però revocata perché la quantità assunta la definiva contaminazione; qui si potrebbero aprire varie parentesi circa quanto accaduto a Sinner, stando sul tennis giocato possiamo riferire che Gasquet è stato per tre volte semifinalista Slam ma al Roland Garros si è fermato ai quarti di finale, raggiunti una sola volta nove anni fa con sconfitta poi subita da Andy Murray, vincendo il primo set e arrivando al tie break del secondo. Sicuramente Gasquet è stato un tennista generazionale, che nel suo ultimo match (forse) sfida un avversario di 15 anni più giovane e già in vetta al tennis mondiale: vedremo come si comporterà il nostro Sinner…