Diretta Sinner Harris/ Streaming video tv, orario (semifinale Atp Anversa)

La diretta di Sinner Harris caratterizzerà il sabato pomeriggio per gli appassionati di tennis: l’appuntamento è fissato alle ore 15.00 e dovrebbe essere preciso, perché Sinner Harris sarà la prima semifinale del torneo Atp 250 di Anversa, in Belgio. Siamo al livello più basso tra i tornei che compongono l’Atp Tour, perché mette in palio un massimo di 250 punti in classifica per il vincitore, ma siamo nel cuore della corsa verso la qualificazione alle Atp Finals di Torino e di conseguenza per il nostro Jannik Sinner ogni punto potrebbe fare la differenza.

Il sogno naturalmente sarebbe di avere due nostri rappresentanti a questa prima edizione del Master di fine anno sul suolo italiano: Matteo Berrettini è ormai dentro, staremo a vedere se lo raggiungerà anche Jannik Sinner. La strada per Torino passa dunque anche da Anversa, dove oggi l’avversario di Sinner sarà il sudafricano Lloyd Harris, un buonissimo giocatore come testimonia la posizione numero 32 al mondo, ma certamente alla portata dell’altoatesino. Cosa succederà dunque oggi nella diretta di Sinner Harris?

DIRETTA SINNER HARRIS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Sinner Harris sarà garantita in chiaro per tutti oggi sul canale SuperTennis, disponibile al numero 64 del telecomando. La televisione tematica italiana del tennis offrirà dunque pure la diretta streaming video che sarà accessibile tramite il sito Internet ufficiale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SINNER HARRIS

DIRETTA SINNER HARRIS: IL CONTESTO

La diretta di Sinner Harris sarà dunque la prima semifinale del torneo Atp Anversa 2021, ricordiamo allora il cammino dell’azzurro e del sudafricano nei turni precedenti. Jannik Sinner ha goduto di un bye al primo turno essendo la testa di serie numero 1, al secondo ha debuttato ed è stato subito derby con Lorenzo Musetti, sconfitto in due set per 7-5, 6-2. Nei quarti di finale invece è stato ancora più netto il successo contro il francese Arthur Rinderknech, che l’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2.

Il bye al primo turno era riservato solo alle prime quattro teste di serie, per cui Lloyd Harris, sebbene sia il numero 7 del seeding, ha dovuto esordire subito ad Anversa, battendo la wild-card belga Zizou Bergs per 7-6 (4), 6-3. Nel secondo turno il sudafricano ha avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff con il risultato di 6-2, 6-3, una vittoria dunque nettissima per Harris, confermata poi nei quarti di finale, vinti da Harris con il punteggio di 6-2, 7-5 contro l’ungherese Marton Fucsovics.



