Diretta Sinner Hurkacz Miami Open 2021/ Finale in streaming video tv: orario (tennis)

Sinner Hurkacz è la finale del Miami Open 2021: alle ore 19:00 italiane di domenica 4 aprile l’altoatesino andrà a caccia del prestigioso titolo Masters 1000. Jannik Sinner continua a stupire: in semifinale ha rimontato un set di svantaggio eliminando il veterano Roberto Bautista Agut, dimostrando ancora una volta di avere personalità e senso del momento oltre a colpi straordinari – e quelli erano noti – prendendosi così la prima finale in un torneo di questa categoria, quella che viene appena dopo gli Slam (e Key Biscaine tra i 9 trofei di questo contesto è uno dei più prestigiosi) La finale di oggi lo oppone a Hubert Hurkacz, classe ’97.

Risultato a sorpresa non certo per le qualità del polacco che sono indubbie, quanto perché il numero 37 Atp ha fatto fuori un certo Andrey Rublev, che ha dominato il circuito Atp nell’ultimo anno e, dopo l’eliminazione del connazionale Medvedev ,era il chiaro favorito per il titolo. Adesso invece la sensazione è che Sinner abbia qualcosa in più, anche se siamo sul filo dell’equilibrio: sarà il primo incrocio tra i due e anche per questo non abbiamo troppi punti di riferimento, quello che possiamo fare è aspettare la diretta di Sinner Hurkacz e scoprire come andranno le cose nella finale del Miami Open 2021…

La diretta tv di Sinner Hurkacz, finale del Miami Open 2021, sarà trasmessa sulla televisione satellitare e sarà dunque un’esclusiva per tutti i clienti: l’appuntamento è su Sky Sport Uno, canale disponibile al numero 2021 del decoder di Sky, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Il sito ufficiale www.miamiopen.com vi fornirà inoltre tutte le informazioni utili sulla partita, con le statistiche dei giocatori a fare da corredo.

La diretta di Sinner Hurkacz può essere un grande momento per il tennis italiano: in epoca recente solo Fabio Fognini (Montecarlo 2019) ha messo le mani su un torneo Masters 1000, e in generale la crescita esponenziale del nostro movimento maschile non è iniziata troppo tempo fa. L’esplosione di Jannik Sinner si accompagna a quella di Lorenzo Sonego (che ha già 5 anni in più) e soprattutto Lorenzo Musetti, che ha fatto molto bene anche qui al Miami Open 2021 e che sta aspettando il suo momento. Lo stesso vale e deve valere ovviamente per l’altoatesino che, non va dimenticato, ha 19 anni: le sue grandi qualità e i risultati che è riuscito a timbrare negli ultimi mesi ci hanno forse consegnato una dimensione secondo cui adesso ci si aspetta che vinca sempre e comunque, un po’ come quando Matteo Berrettini aveva giocato a Wimbledon contro Federer e si parlava di possibile vittoria. Chiaramente, nel mondo del tennis in una giornata secca può succedere di tutto ma, qualora Sinner dovesse perdere la finale del Miami Open 2021, non sarebbe certo un esito deludente o un qualcosa in meno; il discorso ovviamente va esteso in questo modo anche a Hurkacz, che è già più avanti nel percorso – per questioni di età – ma è ancora giovane e con tutta una carriera davanti a sé.



