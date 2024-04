DIRETTA SINNER KHACHANOV/ Video streaming tv: i precedenti sono quattro (Madrid Open 2024, 30 aprile)

DIRETTA SINNER KHACHANOV: I TESTA A TESTA

Abbiamo già visto come la diretta di Sinner Khachanov rappresenti oggi il quinto incrocio tra i due giocatori: l’ottavo del Madrid Open 2024 sarà la prima sfida sulla terra, i precedenti infatti sono stati tutti disputati su superficie dura. Le prime tre partite sono state battaglie: eravamo però nel 2020 e 2021, un periodo in cui Jannik Sinner era ancora particolarmente giovane e un giocatore diverso da quello di oggi. Karen Khachanov si era preso appunto il primo turno degli Us Open, con una bellissima rimonta da due set sotto e una vittoria che era arrivata con il risultato di 3-6 6-7 6-2 6-0 7-6; Sinner si era vendicato nelle due sfide dell’anno seguente, ovvero la semifinale di Melbourne 1 (7-6 4-6 7-6) e il secondo turno del Miami Open, primo incrocio in un Masters 1000, con il risultato di 4-6 7-6 6-4.

DIRETTA/ Sinner Kotov (risultato finale 6-2; 7-5): Jannik la chiude! (Madrid Open 2024, 29 aprile)

Tre battaglie quindi; poi sono passati tre anni e, negli ottavi degli Australian Open poi vinti da Sinner, l’azzurro si è preso un successo finalmente netto, superando Khachanov con il risultato di 6-4 7-5 6-3. Insomma, il trend del testa a testa ci dice che oggi Sinner parte certamente favorito e anche ranking e periodo confermano questo scenario, ma siamo sulla terra e l’altoatesino è arrivato al Madrid Open 2024 con l’intenzione di prepararsi per Roma e Parigi, il che significa poter affrontare il match in maniera diversa, sperimentando qualcosa senza l’assillo della vittoria. Sarà il campo a dirci come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sinner Sonego (risultato finale 6-0, 6-3): Jannik domina il derby! (Madrid Open 2024, 27 aprile)

COME VEDERE SINNER KHACHANOV IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Sinner Khachanov, ottavo di finale al Madrid Open 2024, sarà fornita dai canali della televisione satellitare come tutto il torneo Masters 1000: il match dell’altoatesino sarà garantito da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder, attenzione alla programmazione che potrebbe cambiare in caso di contemporaneità con altri match. Sarà attivo anche il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: agli abbonati basterà infatti installare e attivare l’applicazione Sky Go sui loro dispositivi mobili, per esempio PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Sinner Tsitsipas (risultato 4-6, 6-3, 4-6): Jannik ko in semifinale (Atp Montecarlo 2024, 13 aprile)

SINNER KHACHANOV: QUINTO INCROCIO CON IL RUSSO!

Grande appuntamento con la diretta di Sinner Khachanov, che martedì 30 aprile vale per gli ottavi del Madrid Open 2024: il match sarà il quarto del giorno sul campo centrale, indicativamente possiamo parlare di pomeriggio inoltrato (diciamo verso le 17:00) ma naturalmente dipenderà dalle partite precedenti. Intanto Jannik Sinner, dopo la vittoria su Pavel Kotov senza brillare particolarmente, prosegue un percorso che, come da lui stesso affermato, non tende al titolo Masters 1000 quanto alla preparazione in vista degli Internazionali d’Italia e il Roland Garros: anche così, il tennista altoatesino ha sbaragliato la concorrenza onorando al massimo la testa di serie numero 1 nel tabellone.

Contro Karen Khachanov sarà il quinto incrocio: Sinner è avanti 3-1 e ha vinto gli ultimi tre, peccato non si sia formato il derby che per Jannik sarebbe stato il secondo nel Madrid Open 2024 (dopo quello all’esordio con Lorenzo Sonego), ma il russo ha avuto la meglio di Flavio Cobolli. Adesso nella diretta di Sinner Khachanov vedremo se l’azzurro confermerà il pronostico andandosi a prendere i quarti di finale (che verosimilmente giocherebbe giovedì), eventualmente lo aspetta uno tra Félix Auger-Aliassime e Casper Ruud ma ci sarà tempo in seguito di preoccuparsi del prossimo avversario, ora bisogna gustarsi il match di oggi per gli ottavi.

DIRETTA SINNER KHACHANOV: JANNIK PER I QUARTI

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta di Sinner Khachanov: l’ottavo di finale nel Madrid Open 2024 pende dalla parte dell’altoatesino, perché Khachanov è un avversario che ha battuto Sinner solo quattro anni fa, nel primo turno degli Us Open. L’azzurro aveva 19 anni, si stava ancora affacciando al circuito Atp e nonostante la sua giovane età era riuscito a strappare i primi due set a un avversario già vincitore di un Masters 1000, prima di farsi rimontare e perdere. Da quel momento però Sinner ha sempre battuto Khachanov, tennista solido da fondo campo e certamente temibile, ma senza troppe soluzioni alternative e non favorito dalla superficie.

Lo stesso si può dire di Sinner, che non ha nella terra il punto di forza; tuttavia il valore generale e assoluto è diverso, Jannik è già arrivato al numero 2 del ranking Atp e gioca il Madrid Open 2024 da testa di serie numero 1, prima volta di sempre in un Masters 1000, visto il forfait di Novak Djokovic. Il serbo ha detto che il sorpasso in vetta alla classifica sarà questione di settimane; naturalmente Sinner ci pensa, ma per il momento l’obiettivo è quello di arrivare pronto per vincere Roma e Parigi. Se nel frattempo dovesse arrivare il terzo 1000 in carriera male non sarebbe, allora vedremo cosa succederà oggi nella diretta di Sinner Khachanov.











© RIPRODUZIONE RISERVATA