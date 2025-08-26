Diretta Sinner Kopriva Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live dell'esordio del numero 1 Atp nello Slam di New York.

DIRETTA SINNER KOPRIVA (RISULTATO 6-1), FINISCE IL PRIMO SET

E’ terminata la diretta del primo set del primo turno degli Us Open 2025 tra Jannik Sinner e Vit Kopriva e l’azzurro ha chiuso senza particolari problemi la pratica. C’era curiosità per capire le condizioni fisiche di Jannik e l’azzurro ha risposto presente, faticando solo nel primo game con qualche piccolo errore di troppo. Ma dopo non c’è letteralmente storia.

Sul 5 a 0 Kopriva ha la palla per fare il game ma un nastro sfortunato complica tutto al ceco. Kopriva realizza però un paio di vincenti ed ottiene il game ‘della bandiera’. Sinner ha tre set point sul 40-0 ma fa qualche errore di troppo e si va ai vantaggi, si allunga di qualche minuto ma il primo parziale termina con il risultato di 6-1 (Agg. Mario Tramo)

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER KOPRIVA: US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sinner Kopriva all’interno degli Us Open 2025 sarà in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre in diretta streaming video potrete seguirla su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER KOPRIVA (RISULTATO 3-0), SI PARTE

Comincia la diretta del primo turno degli Us Open 2025 tra il numero uno al mondo Jannik Sinner ed il ceco Vit Kopriva, avversario tutt’altro che irresistibile ed ora numero 89 delle classifiche mondiali. C’è curiosità per vedere il campione in carica all’opera, soprattutto dopo la sconfitta con ritiro nell’ultimo match, la sfida a Cincinnati contro Carlos Alcaraz. Ma si parte subito!

Sinner parte con qualche piccolo errore e al servizio arriva ai vantaggi nel primo game del match, l’azzurro approfitta di un errore avversario e chiude però il game. Nel game successivo Kopriva commette due doppi falli, e Jannik ottiene subito il break. Il match scorre via velocemente e si va cosi alla minipausa sul 3 a 0 (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SINNER KOPRIVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Sinner Kopriva sta per farci compagnia: quale sarà dunque l’esito del primo turno agli Us Open 2025 per il nostro campione? Come abbiamo già detto, ogni qual volta Jannik Sinner si è trovato in un momento “scomodo”, almeno in epoca recente, ha sempre risposto alla grande: il rientro a Roma era permeato di dubbi per i tre mesi di inattività dovuti al doping ma il numero 1 aveva risposto centrando la finale, ripetuta poi al Roland Garros dove ha sfiorato il titolo, poi ha vinto Wimbledon ribaltando immediatamente la bruciante e inattesa sconfitta di Halle contro Alexander Bublik.

Anche l’anno scorso del resto Sinner aveva dato prova di grande capacità di reazione: aveva saltato le Olimpiadi (con tanto di polemiche), la sua risposta era stata vincere il Cincinnati Open e poi ottenere agli Us Open il secondo Slam in stagione e in carriera, non pago Jannik si era preso anche le Atp Finals a Torino. Insomma: sappiamo bene quanto il numero 1 sappia superare le difficoltà, ed è per questo che anche oggi e in generale agli Us Open 2025 non si può fare a meno di considerarlo il grande favorito per il titolo; il suo esordio è dietro l’angolo, dunque cediamo la parola alla diretta Sinner Kopriva che sul campo centrale di Flushing Meadows sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER KOPRIVA US OPEN 2025: ESORDIO PER IL NUMERO 1!

Con la diretta Sinner Kopriva arriviamo finalmente all’esordio del numero 1 Atp agli Us Open 2025: il giorno è martedì 26 agosto, naturalmente al primo turno secondo un calendario che ormai, con l’esclusione di Wimbledon, vuole il turno di apertura degli Slam spalmato su tre giorni, sfruttando anche la domenica.

Jannik Sinner torna in campo dopo il ritiro dalla finale del Cincinnati Open: sotto 0-5 contro Carlos Alcaraz, l’altoatesino – che aveva immediatamente dato brutti segnali – ha dato forfait consegnando il titolo al grande rivale, si è scusato con il pubblico e ha rivelato di sentirsi poco bene dal giorno precedente.

A tale proposito ha anche rinunciato a giocare il doppio misto, prendendosi un paio di giorni in più di riposo; adesso dunque torna in campo in un primo turno del tutto abbordabile, che però ovviamente porta in dote qualche punto di domanda.

L’avversario, Vit Kopriva, non è mai stato incrociato in precedenza; ceco nato nel 1997, non ha alcun titolo Atp in bacheca pur avendo vinto qualcosa a livello Challenger, lo scorso marzo a Napoli nella finale contro il nostro Luciano Darderi. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta Sinner Kopriva, ma certamente siamo fiduciosi in una vittoria del nostro tennista.

DIRETTA SINNER KOPRIVA US OPEN 2025: DUBBI SULLE CONDIZIONI?

A poco tempo dalla diretta Sinner Kopriva bisogna dire che, appunto, ci sono dubbi sulle condizioni del numero 1; in passato Jannik Sinner ci ha ben abituati, basti pensare ai tre mesi di sospensione per doping dopo i quali l’altoatesino era arrivato immediatamente in finale a Roma, per poi replicare al Roland Garros e andare ad un passo da una storica vittoria contro Alcaraz. Sinner insomma è umano perché anche lui si forma davanti a problemi fisici o di salute, ma ha una straordinaria capacità di recupero aiutata da una superiorità sugli avversari che gli consente di sfangarla anche in circostanze non troppo favorevoli.

Potrebbe succedere lo stesso contro Kopriva, che in carriera ha vinto un solo match nei tabelloni principali degli Slam: era il Roland Garros dello scorso maggio, e il ceco si era imposto in cinque set su Thiago Monteiro prima di perdere in quattro parziali da Daniel Altmaier. Stiamo dunque parlando di un giocatore che difficilmente può mettere in difficoltà Sinner, anche se l’azzurro dovesse essere lontano dal 100%; chiaramente poi per Sinner sarà importante recuperare la condizione migliore, via via che si procederà negli Us Open 2025 aumenterà anche il grado di difficoltà delle sue sfide ma per questo primo turno il pronostico è totalmente dalla sua parte.