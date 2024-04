DIRETTA SINNER KORDA/ Video streaming tv: la storia parla di un rivale tosto (Atp Montecarlo 2024, 10 aprile)

DIRETTA SINNER KORDA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sinner Korda rappresenta oggi, nel secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2024, il terzo incrocio tra i due giocatori: possiamo dire che fino a questo momento Sebastian Korda ha rappresentato una sorta di problema per il nostro Jannik Sinner. Il bilancio racconta di una vittoria a testa, ma quella che l’azzurro aveva ottenuto tre anni fa a Washington era stata soffertissima: Sinner si era imposto con il risultato di 7-6 7-6 avendo la meglio in due tie break, entrambi peraltro vinti con il risultato di 7-3. Le cose erano andate diversamente ad Adelaide, torneo con il quale Sinner aveva scelto di aprire la stagione scorsa: successo netto di Korda, con il punteggio di 7-5 6-1.

Ora la prima sfida sulla terra, superficie che nessuno dei due giocatori ama; certamente possiamo dire che, per quanto possa essere strano citarlo adesso, tre anni fa forse Korda era più avanti nel percorso prima di essere vittima degli infortuni che ne hanno frenato la crescita, l’anno scorso invece Sinner era già “Sinner” pur senza il definitivo e straordinario salto di qualità. Come sempre, i precedenti contano il giusto a meno che le statistiche siano in qualche modo nette; quello che ci interessa di più è scoprire quale sarà l’andamento della diretta di Sinner Korda nel secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER KORDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2024

La diretta tv di Sinner Korda sarà affidata alla televisione satellitare: va infatti ricordato che il torneo Atp Montecarlo 2024 è garantito in esclusiva da Sky Sport, e i canali di riferimento sono due. Il primo, quello specifico, è Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder ma oggi il match del secondo turno potrebbe andare in onda su Sky Sport Uno (numero 201), in ogni caso evento riservato agli abbonati e che, come sempre, potrà essere seguito anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SINNER KORDA ATP MONTECARLO 2024: TORNA L’ALTOATESINO!

Finalmente la diretta di Sinner Korda ci consegna l’esordio del nostro Jannik Sinner nel torneo Atp Montecarlo 2024: abbiamo dovuto aspettare mercoledì 10 aprile 2024 per vedere all’opera il nuovo numero 2 del ranking, ma oggi è il giorno giusto e il primo match del torneo, ovviamente per il secondo turno visto che l’azzurro ha goduto del bye, vede Sinner opposto a un Sebastian Korda che ieri ha dominato la sua partita contro Alejandro Davidovich Fokina, che solo due anni fa aveva raggiunto la finale a Montecarlo ma da qualche tempo sta attraversando una fase di forte calo.

Dunque sarà diretta di Sinner Korda: nel secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2024 avremo anche un bel test per l’altoatesino, che ha dominato la prima parte di stagione e rappresenta oggi il giocatore da battere ma deve anche gestire la transizione sulla terra rossa, una superficie che al momento non è “sua” come il cemento e che dunque potrebbe metterlo in difficoltà. Noi comunque ci auguriamo che anche sui campi del torneo Atp Montecarlo 2024 Sinner possa confermare il suo livello elitario, e tra poco scopriremo come andranno le cose nel match.

DIRETTA SINNER KORDA: COME CI ARRIVA L’AZZURRO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Sinner Korda, e nel secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2024 l’azzurro finalmente si rivela sulla terra: come già detto, e come ben sappiamo, l’inizio di stagione sul cemento è stato assolutamente dominante. Sinner ha iniziato l’anno sbancando gli Australian Open, incamerando il suo primo Slam in carriera e battendo nel torneo Novak Djokovic e Daniil Medvedev; subito dopo ha vinto a Rotterdam, torneo 500 ma comunque difficile perché sono pochissimi i giocatori che nella storia possano dire di aver sollevato un trofeo immediatamente consecutivo a uno Slam messo in bacheca.

La vittoria del Miami Open ha seguito la semifinale persa a Indian Wells contro Carlos Alcaraz, dopo aver vinto il primo set: dunque nel 2024 Sinner ha ceduto un solo match alla concorrenza, sono numeri da Big Three nel loro massimo splendore ed è inevitabile che anche nel torneo Atp Montecarlo 2024 l’altoatesino sia il favorito della vigilia, magari in condivisione con Carlos Alcaraz. Per sapere comunque cosa succederà nella diretta di Sinner Korda dovremo aspettare che il campo dica la sua, nel Principato di Monaco ci stiamo comunque preparando all’ennesima dimostrazione di talento del nostro Jannik Sinner…











