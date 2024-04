DIRETTA SINNER KOTOV/ Video streaming tv: focus sull’avversario russo (Madrid Open 2024, oggi 29 aprile)

DIRETTA SINNER KOTOV: L’AVVERSARIO

Si avvicina la diretta di Sinner Kotov: di questo match possiamo presentare il tennista avversario del nostro Jannik Sinner, essendo che quello del terzo turno al Madrid Open 2024 sarà il primo incrocio tra i due. Pavel Kotov è nato nel 1998, a Mosca; inizialmente si è messo in luce come doppista e a un giocatore italiano è legata la prima soddisfazione da professionista, perché nel 2021 Kotov ha finalmente vinto il primo torneo Challenger in carriera (tra l’altro a Forlì) battendo in finale Andrea Arnaboldi con il risultato di 6-4 6-3. Curiosamente un altro successo nella città romagnola, ma contro Quentin Halys, gli è valso l’anno dopo l’ingresso nella Top 200 del ranking Atp.

Da quel momento Kotov ha avuto ovviamente progressi, senza però trovare l’acuto che gli abbia permesso di svoltargli la carriera; tuttavia va anche detto che lo scorso ottobre il russo ha giocato la prima finale Atp, nel 250 di Stoccolma. L’ha persa 6-4 6-7 3-6 contro Gael Monfils, andando vicino al successo; non si tratta di un avversario che possa particolarmente impensierire il numero 2 al mondo Jannik Sinner, tuttavia come sappiamo i match di tennis possono avere tante variabili e dunque sarà interessante scoprire se l’altoatesino riuscirà a confermare il pronostico, prendendosi gli ottavi del Madrid Open 2024, oppure se arriverà il risultato a sorpresa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER KOTOV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL MADRID OPEN 2024

Naturalmente la diretta tv di Sinner Kotov farà parte della programmazione giornaliera del Madrid Open 2024: come tutti i Masters 1000 del tennis, il torneo spagnolo è visibile in esclusiva sulla televisione satellitare, con il canale tematico Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) come principale punto di riferimento, magari affiancato da Sky Sport Uno, al numero 201. In ogni caso la visione sarà riservata in esclusiva agli abbonati Sky Sport, che potranno godersi anche la diretta streaming video di Sinner Kotov, tramite il sito o l’applicazione di Sky Go, oppure su Now TV.

SINNER KOTOV: ECCO IL TERZO TURNO AL MADRID OPEN 2024

Dopo il debutto che è stato una sorta di allenamento, oggi lunedì 29 aprile (non prima delle ore 20:00) la diretta di Sinner Kotov vedrà sulla carta ancora certamente favorito il tennista altoatesino nel terzo turno del Madrid Open 2024, il torneo Atp Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa della capitale spagnola. Non ce ne voglia Lorenzo Sonego, ma il derby italiano di sabato è sembrato un allenamento o poco più per Jannik Sinner, che si è imposto sull’amico e compagno di doppio in Coppa Davis con il punteggio di 6-0, 6-3: debutto migliore non avrebbe potuto esserci a Madrid, il torneo che l’altoatesino ricorderà come la prima volta da testa di serie numero 1 in un Masters 1000.

Sulla terra rossa ci saranno poi gli Internazionali d’Italia a Roma, naturalmente il Roland Garros e quest’anno anche le Olimpiadi che Parigi ospiterà evidentemente facendo il bis al Bois de Boulogne per quanto riguarda il tennis, per cui su questa superficie ci si giocherà davvero tanto nel 2024. Jannik Sinner sta dando ottimi segnali, l’obiettivo andare il più avanti possibile in ogni torneo e la diretta di Sinner Kotov oggi non dovrebbe essere un ostacolo eccessivamente impegnativo, come dimostra la posizione numero 72 che attualmente occupa il russo Pavel Kotov nel ranking mondiale Atp.

DIRETTA SINNER KOTOV: JANNIK NETTAMENTE FAVORITO AL MADRID OPEN 2024

Verso la diretta di Sinner Kotov, possiamo notare che il tennista russo sabato ha dovuto faticare decisamente di più del nostro Jannik Sinner per vincere il proprio impegno nel secondo turno, avendo piegato l’australiano Jordan Thompson in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-5, per cui anche la stanchezza del rivale potrebbe dare una mano oggi a Jannik Sinner, che tutto sommato non ne avrebbe nemmeno bisogno, pensando a una indiscutibile superiorità tecnica descritta molto bene dalle 70 posizioni di differenza nella classifica mondiale del tennis maschile.

Per capirci: agli scorsi Australian Open entrambi hanno ottenuto una “prima volta”, ma se per Jannik Sinner si è trattato del primo trionfo in un torneo del Grande Slam, Pavel Kotov ha semplicemente vinto per la prima volta una partita nel tabellone principale in un torneo Slam, fermandosi poi al secondo turno, sconfitto dal nostro Flavio Cobolli. Insomma, il Madrid Open 2024 dovrebbe continuare a sorridere alla sua testa di serie numero 1, che tra l’altro era assente alla Caja Magica un anno fa: tutti i punti che Jannik Sinner otterrà saranno guadagnati rispetto alla precedente classifica. La diretta di Sinner Kotov potrebbe quindi essere un’altra tappa nell’assalto al numero 1 del ranking mondiale…











