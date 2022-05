DIRETTA/ Sinner Krajinovic (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA SINNER KRAJINOVIC (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sinner Krajinovic finalmente comincia, e allora prima del match per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2022 Roma possiamo ricordare che questi due tennisti si sono incrociati soltanto una volta, ma il precedente è recente. Dobbiamo tornare infatti al 2 ottobre: giorno della semifinale del Sofia Open, il torneo di categoria 250 disputato in Bulgaria su campo indoor, con superficie dura. Jannik Sinner era il detentore del titolo; in semifinale aveva appunto affrontato il serbo Filip Krajinovic, e lo aveva battuto con il risultato di 6-3 7-5. Sinner era dunque andato in finale per poi bissare il titolo contro Gael Monfils.

Purtroppo a causa dell’incredibile sconfitta contro Frances Tiafoe, a Vienna, non era riuscito a qualificarsi per le Atp Finals e a Torino era arrivato solo come riserva. Aveva giocato, prendendo il posto dell’infortunato Matteo Berrettini, ma da subentrato aveva avuto meno chance di volare in semifinale e la strada gli era stata chiusa dalla sconfitta contro Daniil Medvedev. Oggi comunque si gioca in un altro contesto, che è appunto l’ottavo degli Internazionali d’Italia 2022 Roma: non resta dunque che vedere come andranno le cose sul campo centrale del Foro Italico, possiamo metterci comodi perché finalmente la diretta di Sinner Krajinovic comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER KRAJINOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Krajinovic sarà garantita dalla televisione satellitare, perché Sky Sport Uno (naturalmente riservato agli abbonati, al numero 201 del decoder) si occupa integralmente della trasmissione degli Internazionali d’Italia 2022 Roma; tuttavia il match degli ottavi di finale potrebbe essere mandato in onda da Mediaset 20, di cui consigliamo di controllare la programmazione visto che una partita al giorno è fornita da questa emittente, che è in chiaro per tutti. Qui ci sarà anche la possibilità di diretta streaming video attraverso sito o app di Mediaset Play, mentre per i clienti del satellite l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) permetterà la visione in mobilità.

SINNER KRAJINOVIC: PER I QUARTI DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA

La diretta di Sinner Krajinovic vale per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2022 Roma: si gioca nel pomeriggio di giovedì 12 maggio, appena sarà terminato il match tra Iga Swiatek e Victoria Azarenka, e naturalmente il contesto sarà il campo centrale del Foro Italico. Dopo aver eliminato Fabio Fognini, il nostro Jannik Sinner se la vede con il serbo Filip Krajinovic: giocatore esperto sul circuito Atp, un avversario da prendere con le molle perché nel turno precedente è riuscito addirittura a eliminare Andrey Rublev, ma adesso bisognerà capire se sarà in grado di ripetere per due volte consecutive quella prestazione.

Ci sono pochi dubbi circa il fatto che Sinner sia favorito, ma dovrà dimostrarlo: l’altoatesino in questo primo scorcio del 2022 ha mostrato sicuramente qualità e crescita, ma i risultati non sono stati sempre entusiasmanti e qualche problema fisico di troppo lo ha condizionato. Ora, vedremo se nella diretta di Sinner Krajinovic il giovane italiano saprà proseguire la sua corsa negli Internazionali d’Italia 2022 Roma: come premio ci sarebbero i quarti di finale e la rivincita con Stefanos Tsitsipas, che dal canto suo si è appena liberato di Karen Khachanov in rimonta, dovendo dunque giocare il terzo set.

DIRETTA SINNER KRAJINOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Sinner Krajinovic: il tennista italiano ha iniziato gli Internazionali d’Italia 2022 Roma con una vittoria agevole e senza fronzoli su Pedro Martinez, ma poi l’asticella si è alzata perché ieri è arrivato il derby contro Fabio Fognini. Il sanremese è un maestro della terra rossa e aveva l’esperienza dalla sua parte; nel primo set Sinner ha comunque dominato e fatto pensare che il match si potesse concludere in modo rapido, ma poi Fognini è tornato nel secondo parziale e, strappando per due volte la battuta a Sinner, ha forzato il terzo e decisivo set.

Dove nuovamente Jannik è tornato a giocare come sa: alla fine la vittoria ha sorriso al classe 2001, che dunque ha continuato il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2022 Roma facendo meglio dello scorso anno, quando però il sorteggio lo aveva mandato in pasto a Rafa Nadal già al secondo turno. Ora staremo a vedere: come detto Krajinovic merita rispetto per il modo in cui ha saputo battere Rublev, Sinner è il giocatore sul quale punteremmo anche se non fosse di casa nostra ma come sempre sarà il campo a dover fornire la sua risposta, e allora appuntamento tra poco sul centrale del Foro Italico…











