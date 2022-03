Diretta Sinner Kyrgios/ Miami Open 2022 streaming video tv: ottavo di lusso! (tennis)

DIRETTA SINNER KYRGIOS MIAMI OPEN 2022: LA RIVINCITA DI JANNIK?

Sinner Kyrgios, la rivincita in diretta: martedì 29 marzo al Miami Open 2022, alle ore 18.20, si gioca il match valido per gli ottavi di finale e per il nostro Jannik Sinner potrebbe essere un’ideale occasione per “vendicare” quanto accaduto due settimane fa. A Indian Wells non si era trattato di una sconfitta sul campo: Sinner avrebbe dovuto affrontare Nick Kyrgios proprio agli ottavi, ma aveva dato forfait a causa di un virus intestinale e così il match, che potenzialmente sarebbe stato un grande spettacolo, era stato rinviato. Ora, eccoci di nuovo dopo la vittoria dell’azzurro contro Pablo Carreño Busta in rimonta: Sinner Kyrgios, ottavi del Miami Open 2022.

Il nostro Sinner forse non è al top della condizione e l’ha detto lui stesso, a differenza invece di un Kyrgios che già a Indian Wells aveva messo paura a Rafa Nadal e che a Key Biscaine fino a questo momento ha sostanzialmente dominato. Meno di un’ora per disfarsi di Andrey Rublev – testa di serie numero 5 del tabellone – vittoria netta contro Fabio Fognini: per il momento dunque l’australiano sembra avere qualcosa in più, ma nella diretta di Sinner Kyrgios per gli ottavi del Miami Open 2022 ci sono naturalmente altri fattori che andranno presi in considerazione, e per Jannik ci sono tutte le possibilità di fare strada e arrivare ai quarti.

DIRETTA SINNER KYRGIOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL MIAMI OPEN 2022

La diretta tv di Sinner Kyrgios, ottavo di finale al Miami Open 2022, è affidata come sempre alla televisione satellitare che trasmette i match per l’intera durata del torneo: il canale di riferimento è Sky Sport Tennis, che gli abbonati potranno trovare al numero 205 del decoder oppure selezionare tramite l’applicazione Sky Go, che permette la visione di Sinner Kyrgios in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Poi, sul sito www.miamiopen.com troverete tutte le informazioni utili su questa partita, a cominciare dal boxscore aggiornato in tempo reale, mentre altri dati sui due giocatori in campo saranno consultabili su www.atptour.com.

DIRETTA SINNER KYRGIOS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Kyrgios promette dunque scintille al Miami Open 2022. L’australiano è un giocatore assolutamente atipico, ne parleremo in seguito ma si tratta di un tennista strabordante di talento che però in carriera ha raccolto appena 6 titoli Atp, tre dei quali sono 500 ma senza mai il guizzo giusto. Jannik Sinner lo conosciamo bene, avendolo potuto seguire da vicino anche nel corso della sua crescita: dopo aver vinto le NextGen Finals l’altoatesino ha confermato quanto di buono fatto vedere, è maturato fino ad entrare nella Top 10 del ranking Atp e soprattutto ha già messo trofei in bacheca, riuscendo a conquistare le Atp Finals come riserva – e giocandole, in sostituzione di Matteo Berrettini – e prima ancora raggiungendo i quarti al Roland Garros, quando aveva appena compiuto 19 anni (impresa ripetuta il mese scorso agli Australian Open).

Sinner insomma è un giocatore che potrebbe arrivare a dominare sul circuito del tennis mondiale; a lungo termine sarà da vedere quali saranno gli effetti della separazione (per certi versi clamorosa) dal suo storico allenatore e “scopritore” Riccardo Piatti, ma per ora può giustamente essere letta come la volontà di uscire dalla propria comfort zone e fare quel passo in più per diventare un campione. Tra poco la diretta di Sinner Kyrgios al Miami Open 2022 prenderà il via, staremo a vedere come andranno le cose…











