DIRETTA SINNER LEHECKA/ Video streaming tv: il numero 2 Atp è alla portata (Indian Wells 2024, 14 marzo)

DIRETTA SINNER LEHECKA: IL RANKING

Tra poco vivremo la diretta di Sinner Lehecka, intrigante quarto di finale a Indian Wells 2024, e allora vale la pena ricordare che il nostro Jannik Sinner si gioca anche la possibilità di salire al numero 2 del ranking Atp, con uno sguardo alla vetta della classifica. Diamo uno sguardo alla situazione attuale, perché questa sera sarà impegnato anche Carlos Alcaraz: il ranking aggiornato in tempo reale ha già tolto i punti conquistati lo scorso anno, pertanto ci dice che lunedì Sinner, allo stato attuale dell’arte, sarebbe in seconda posizione con un vantaggio di 105 punti su Alcaraz ma, nella realtà dei fatti, ovviamente, i due devono ancora giocare.

DIRETTA/ Sinner Shelton (risultato finale 7-6 6-1): Jannik vola ai quarti di Indian Wells 2024! (12 marzo)

Se lo spagnolo dovesse battere Alexander Zverev salirebbe a 8205 punti e conserverebbe la sua seconda posizione in caso di sconfitta di Sinner, ma ovviamente l’eliminazione del campione in carica sarebbe già utile all’azzurro per effettuare il sorpasso, anche se Jiri Lehecka dovesse batterlo. Alcaraz dunque deve fare meglio di Sinner in questo Indian Wells 2024; per quanto riguarda il primo posto, Sinner con la vittoria del titolo salirebbe a 8910 punti e sarebbe comunque a -315 da Novak Djokovic, che nonostante il ko al terzo turno contro Luca Nardi ha guadagnato terreno, essendo assente lo scorso anno. Tuttavia, il guanto di sfida da parte di Sinner è già lanciato… (agg. di Claudio Franceschini)

Luca Nardi, chi è: ha battuto Djokovic a Indian Wells/ L'Italia ha un "nuovo Sinner"? (12 marzo 2024)

SINNER LEHECKA INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Possiamo ricordare che la diretta tv di Sinner Lehecka, quarto di finale a Indian Wells 2024, sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Da aggiungere anche la possibilità di consultare il sito www.bnpparibasopen.com, quello ufficiale del torneo di Indian Wells, sul quale troverete tutte le informazioni utili del caso.

Diretta Indian Wells 2024/ Paolini Kalinskaya (3-2) streaming video tv: Swiatek agli ottavi! (oggi 10 marzo)

SINNER LEHECKA INDIAN WELLS 2024: MATCH CONTRO UN COETANEO!

Sinner Lehecka sarà il match valido per i quarti di finale a Indian Wells 2024: l’appuntamento nel deserto della California è per giovedì 14 marzo, Jannik Sinner incrocia la racchetta con un coetaneo perché anche Jiri Lehecka è nato nel 2001, all’inizio di novembre (l’azzurro ha poco meno di tre mesi in più) ed è rappresentante di una nuova generazione che si sta facendo parecchia strada nel circuito Atp. Certo al momento il paragone non si pone nemmeno: Sinner, che agli ottavi ha demolito Ben Shelton, ha già 12 titoli tra cui uno Slam (gli Australian Open), un Masters 1000 (Toronto) e quattro 500, mentre Lehecka ha ottenuto due finali vincendone una, e sempre di categoria 250.

È vero però che il ceco sta crescendo: è già stato nei primi 25 al mondo, ha comunque un quarto di finale a Melbourne e in questo Indian Wells 2024 ha battuto Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Potrebbe essere anche lui un invitato al gran ballo dei prossimi dominatori del tennis, ma per il momento nella diretta di Sinner Lehecka, quarto di finale a Indian Wells 2024, non possiamo non dire che l’azzurro sia favorito e forse anche di tanto, anche per il modo in cui si sta liberando di ogni singolo avversario facendo sembrare facile tutto quello che fa. Staremo a vedere cosa ci dirà il campo tra poche ore…

DIRETTA SINNER LEHECKA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere la diretta di Sinner Lehecka, quarto di finale a Indian Wells 2024: intanto, l’altoatesino prenota il momento della verità perché la semifinale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz, che sfida Alexander Zverev, al momento l’azzurro ha 105 punti più dello spagnolo nel ranking Atp e dunque sarebbe il nuovo numero 2 al mondo, ma le classifiche si stilano lunedì e le cose possono ancora cambiare. Certamente però Sinner sembra ad un passo dal replicare il risultato dello scorso anno a Indian Wells, quando appunto era arrivato in semifinale e poi aveva perso proprio da Alcaraz.

Il match contro Lehecka rappresenta un inedito: non ci sono incroci ufficiali tra i due coetanei, lo stesso era già accaduto nella sfida a Jan-Lennard Struff che certamente era di altra caratura. Al netto delle statistiche, il modo in cui Sinner sta giocando dagli Australian Open è quasi irreale: sembra davvero di vedere uno dei Big Three nel momento di massimo splendore, ovvero un tennista che si può provare ad affrontare e mettere in difficoltà ma che alla lunga risulta sempre e comunque vincitore. Forse è presto per dire se la carriera di Sinner sarà quella, per ora godiamoci la diretta del quarto di finale contro Lehecka a Indian Wells 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA