DIRETTA SINNER LEHECKA ROLAND GARROS 2025: SFIDA INTRIGANTE!

Con la diretta Sinner Lehecka, che va in scena sabato 31 maggio 2025, ci lanciamo verso il terzo turno del nostro Jannik Sinner al Roland Garros 2025: dopo la sfida generazione contro Richard Gasquet, il numero 1 Atp cambia decisamente registro e affronta un coetaneo, perché anche Jiri Lehecka è un 2001 e, come vedremo, Sinner lo ha già affrontato in carriera, ma soprattutto lo ha avuto come compagno di allenamento agli Internazionali d’Italia. Due giocatori che si conoscono, con il pronostico comunque a favore di Jannik: lo diciamo, sarà sempre così almeno fino a che ci sarà la sfida contro Carlos Alcaraz (eventualmente in finale) e anche in quel caso bisognerà vedere.

Del resto Sinner è dal giugno di un anno fa il miglior giocatore al mondo, e lo sta dimostrando con un percorso incredibile: abbiamo ampiamente parlato di Roma e della finale giocata dopo tre mesi di sospensione, i numeri sono sotto gli occhi di tutti e, come ha ben affermato Casper Ruud (che fece un solo game contro di lui al Foro Italico), non è considerato uno specialista della terra solo perché fa la differenza su ogni superficie. Un po’ come Novak Djokovic, verrebbe da dire; ora vedremo cosa succederà nella diretta Sinner Lehecka al Roland Garros 2025.

SINNER LEHECKA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

Anche la diretta tv di Sinner Lehecka viene trasmessa su Eurosport, dunque un appuntamento per i clienti del satellite; sempre in abbonamento è disponibile la diretta streaming video del Roland Garros 2025 grazie a Now Tv, DAZN e Discovery Plus.

DIRETTA SINNER LEHECKA ROLAND GARROS 2025: PRECEDENTI NETTI

Abbiamo parlato di precedenti che riguardano la diretta Sinner Lehecka, ne troviamo tre ma uno di questi è un match che risale al 2019 in un Challenger a Ostrava, unico incrocio sulla terra e vittoria del nostro Jannik. L’anno scorso invece Sinner e Lehecka si sono affrontati sul cemento in due quarti di finale: nel Masters 1000 di Indian Wells e nel 500 di Pechino erano arrivati i successi di Sinner che contro il ceco non ha mai perso un set, possiamo comunque riportare che in California Lehecka era arrivato per la prima volta ai quarti di un 1000 e si era messo in luce eliminando Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Diretta/ Sinner Gasquet (risultato finale 3-0): dominio e 3° turno al Roland Garros 2025! (29 maggio)

Si tratta di un giocatore solido, oggi numero 34 Atp ma che è già stato nei primi 25; per lui i problemi sono forse due, il primo è che l’esplosione del connazionale Jakub Mensik gli ha tolto un po’ di visibilità e il secondo, legato al terzo turno del Roland Garros 2025, che come già detto Sinner rimane sempre e comunque di un’altra categoria. Questo non significa che Lehecka debba entrare in campo già sconfitto, ma che ci aspettiamo che Sinner raggiunga gli ottavi a Parigi e prosegua la corsa verso il quarto Slam in carriera, così da affermarsi anche sulla terra.