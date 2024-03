DIRETTA SINNER MACHAC/ Video streaming tv: primo incrocio tra i due tennisti (Miami Open 2024, oggi 27 marzo)

DIRETTA SINNER MACHAC: I TESTA A TESTA

La diretta di Sinner Machac non fa registrare precedenti: il quarto di finale del Miami Open 2024 sarà dunque un inedito, una sfida che si potrebbe certamente riproporre in futuro perché i due giocatori sono vicini come età (un anno di differenza, a “favore” del ceco) e perché Tomas Machac sta crescendo, arrivando ad un ranking che gli consentirebbe di entrare stabilmente nei tabelloni principali dei grandi tornei. Quelli che naturalmente gioca Jannik Sinner, essendo uno dei primi tre giocatori al mondo; per il momento comunque non ci sono sfide ufficiali, ma Machac giusto ieri ha incrociato un altro tennista italiano.

Lo abbiamo ricordato: negli ottavi del Miami Open 2024 il ceco ha sfidato Matteo Arnaldi, che era reduce dalla vittoria su Denis Shapovalov, e lo ha battuto con il risultato di 6-3 6-3. Curiosamente invece, due settimane fa Sinner ha affrontato un avversario ceco nel quarto di finale del Masters 1000 “gemello” del Miami Open, vale a dire Indian Wells: in quel caso si trattava di Jiry Lehecka, classe 2001 che rispetto a Machac ha finora avuto risultati migliori in termini generali. Altrettanto curiosamente, il risultato era stato lo stesso della sconfitta di Arnaldi: Sinner aveva vinto 6-3 6-3 volando in semifinale, dove poi come ricordiamo avrebbe perso contro Carlos Alcaraz. Ora vedremo cosa succederà oggi nella diretta di Sinner Machac al Miami Open 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER MACHAC STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Machac, quarto di finale al Miami Open 2024, sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, per l’occasione sarà affiancato anche da Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e dunque attenzione alla programmazione dell’emittente, ricordando naturalmente che questo match del nostro Sinner potrà essere seguito anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

SINNER MACHAC MIAMI OPEN 2024: JANNIK VUOLE LA SEMIFINALE!

La diretta di Sinner Machac ci terrà compagnia mercoledì 27 marzo, come quarto di finale al Miami Open 2024: l’orario di inizio sarà intorno alle ore 20:00 italiane, ma dipenderà da quanto durerà il match precedente sul campo centrale. Jannik Sinner è dunque ai quarti del Miami Open 2024, un’altra volta: dopo aver sudato contro Tallon Griekspoor, l’altoatesino come sanno fare i big ha saputo elevare il proprio livello di gioco andandosi a prendere una vittoria netta contro Christopher O’Connell, e dunque potrebbe timbrare un’altra semifinale nel Sunshine Double dopo quella di Indian Wells.

Purtroppo non ci sarà il derby azzurro: l’avversario di Sinner sarà Tomas Machac, che ieri ha dominato contro Matteo Arnaldi che, lontano dalla prestazione che gli aveva permesso di eliminare Denis Shapovalov, ha abbandonato il torneo con qualche rimpianto. Sinner invece procede, sempre a caccia della seconda posizione mondiale ma soprattutto di un altro titolo prestigioso da aggiungere alla sua bacheca; vedremo quello che succederà nella diretta di Sinner Machac, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche considerazione sul quarto di finale al Miami Open 2024.

DIRETTA SINNER MACHAC MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Sinner Machac scopriremo se il nostro Jannik Sinner timbrerà la semifinale del Miami Open 2024: come sappiamo l’avversario uscirà dalla sfida tra Daniil Medvedev, e sarebbe l’ennesimo incrocio tra l’altoatesino e il russo in una rivalità che sta infiammando il circuito Atp, e Nicolas Jarry che ha sorpreso il finalista 2022 Casper Ruud, prendendosi sicuramente uno dei risultati più importanti in carriera. Prima di tutto però Sinner deve pensare a se stesso: parte favorito contro Tomas Machac, ma certamente non può dare troppo per scontato il match di oggi. Il ceco infatti nel corso del Miami Open 2024 ha già eliminato Andrey Rublev e Andy Murray; due avversari che oggi non sono al livello di Sinner e sono parecchio incostanti per motivi diversi, ma che comunque portano in campo un “peso specifico” degno di nota.

Che Machac sia riuscito ad eliminarli va a suo enorme merito; Sinner in questo Miami Open 2024 non sta giocando sui brillanti livelli cui ci ha abituato, ma proprio il fatto che sia arrivato ai quarti quasi passeggiando ci dice dello status che oggi ha raggiunto. Vedremo allora cosa ci porterà in dote questa appassionante diretta di Sinner Machac per i quarti del Miami Open 2024…











