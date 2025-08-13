Diretta Sinner Mannarino Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per gli ottavi di finale.

DIRETTA SINNER MANNARINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo ad un passo dalla diretta Sinner Mannarino, che è appunto valevole per gli ottavi del Cincinnati Open 2025. Va allora ricordato cosa era successo un anno fa, lungo il percorso che avrebbe portato il nostro Jannik Sinner a vincere il Western & Southern Open: ovviamente già numero 1 Atp, Sinner gli ottavi li aveva giocati… al terzo turno, perché all’epoca il Cincinnati Open prevedeva un turno in meno (sappiamo bene che quest’anno c’è stata una sorta di rivoluzione) e dunque dopo aver battuto 6-4 7-5 Alex Michelsen era arrivata la sfida con Jordan Thompson, che però non era mai andata in scena per forfait dell’australiano.

Possiamo dunque dire che si tratti di un doppio inedito per il nostro campione, che nel 2023 era stato eliminato al secondo turno da Dusan Lajovic (oggi sarebbe impensabile) e dunque non disputava gli ottavi, effettivamente, da tre anni, in un terzo turno che gli era stato fatale perché Félix Auger-Aliassime, ai tempi messo meglio in classifica, lo aveva eliminato con il risultato di 2-6 7-6 6-1. Oggi la storia è completamente diversa, e per fortuna ci verrebbe da dire; possiamo dunque lasciare che a parlare sia il campo perché ci siamo davvero, la diretta Sinner Mannarino al Cincinnati Open 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SINNER MANNARINO

SINNER MANNARINO CINCINNATI OPEN 2025: JANNIK SENZA OSTACOLI!

Con la diretta Sinner Mannarino ci apprestiamo a vivere un match che, mercoledì 13 agosto 2025, si gioca per gli ottavi di finale del Cincinnati Open 2025. Il Masters 1000 dell’Ohio ci ha detto fino a questo momento di uno Jannik Sinner davvero senza ostacoli, per nulla arrugginito dalla pausa che si è preso una settimana fa.

Saltato il Canadian Open, il numero 1 Atp è tornato in campo al Cincinnati Open 2025 e, tanto per gradire, il 6-1 6-1 contro Daniel Galan ha rappresentato la vittoria centrata nel minor tempo in tutta la carriera, un biglietto da visita di cui Sinner forse non aveva nemmeno bisogno, conoscendone il valore.

Sia come sia, contro Gabriel Diallo le cose sono andate in maniera simile anche se diversa, perché Sinner ha dovuto annullare un set point che avrebbe permesso al canadese di forzare il terzo parziale; alla fine comunque è stato 6-2 7-6, e ora arrivano gli ottavi di finale.

Ci si aspettava che l’avversario fosse il “noto” Tommy Paul, e invece lo statunitense si è fatto sorprendere dal veterano Adrian Mannarino in rimonta; ecco allora che siamo davvero vicini a scoprire cosa succederà nella diretta Sinner Mannarino, sulla quale intanto possiamo fare qualche altro rapida considerazione aspettandone l’inizio.

DIRETTA SINNER MANNARINO CINCINNATI OPEN 2025: PRECEDENTI FAVOREVOLI

La diretta Sinner Mannarino, che si gioca per gli ottavi di finale del Cincinnati Open 2025, è il quarto incrocio tra i due giocatori che si sono affrontati sempre sul cemento, due volte nei Masters 1000 (Montréal e Indian Wells) con 3-0 a favore dell’altoatesino, che ha perso un solo set – quello della Rogers Cup tre anni fa. Dunque i precedenti sono favorevoli, anche se Mannarino merita certamente rispetto: a 37 anni il mancino francese è ancora in grado di ottenere buoni risultati, è un giocatore che in carriera è risorto in più di un’occasione anche se gli è sempre mancato il guizzo per fare il vero salto di qualità.

Non c’è dubbio alcuno che anche oggi Sinner parta con il pieno favore del pronostico, sapendo anche di avere un tabellone apertissimo: è il numero 1 e dunque il favorito a prescindere, ma nei quarti giocherebbe contro uno tra Félix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi, quest’ultimo capace di eliminare uno Stefanos Tsitsipas ormai in crisi profonda. Vedremo però, tra poco sarà davvero il momento di cedere la parola alla diretta Sinner Mannarino e allora scopriremo anche se per l’azzurro le difficoltà saranno maggiori di quelle che ci possiamo aspettare a bocce ferme.