Diretta Sinner Martinez streaming video tv: orario e risultato live della partita di Jannik nel terzo turno a Wimbledon 2025 (oggi sabato 5 luglio)

DIRETTA SINNER MARTINEZ: PER IL TERZO TURNO A WIMBLEDON 2025

Terzo turno a Wimbledon 2025 e, per il numero 1 del mondo, questo significa la diretta Sinner Martinez, che ci terrà compagnia con un orario piuttosto preciso, perché sarà il primo match sul Centrale oggi e quindi avrà inizio alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio, sabato 5 luglio 2025.

Fino a questo momento, tutto è stato agevole per Jannik Sinner, che nei primi due turni di questo Wimbledon ha sempre vinto in tre set e lasciando un totale di 12 game ai propri avversari, cominciando da Luca Nardi, che aveva iniziato il derby italiano lottando abbastanza bene, ma infine ha incassato un 6-0 nel terzo set.

Nel secondo turno contro l’australiano Aleksandar Vukic invece è stato proprio il terzo set quello leggermente più combattuto, ma parliamo comunque di una partita risolta in meno di due ore. In un torneo che ci ha già riservato una raffica di sorprese e ribaltoni nei pronostici, le vittorie nette di Jannik Sinner acquistano ancora più spessore.

Il terzo ostacolo è lo spagnolo classe 1997 Pedro Martínez, che ha già eguagliato il suo miglior risultato in carriera a Wimbledon superando i primi due turni. Sulla carta, ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità: dal punto di vista dello spagnolo, la diretta Sinner Martinez è una missione quasi impossibile, che però potrebbe fargli vivere il suo giorno di gloria.

SINNER MARTINEZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sinner Martinez in tv sarà naturalmente un’esclusiva Sky Sport, con diretta streaming video quindi tramite Sky Go o Now Tv.

DIRETTA SINNER MARTINEZ: TUTTO FACILE?

Verso la diretta Sinner Martinez, torniamo a sottolineare che non era affatto scontato iniziare Wimbledon 2025 con due vittorie così nette, nemmeno per il numero 1 del mondo. Tanti campioni sono già caduti a Londra, in un torneo che si sta rivelando “rivoluzionario”, e anche partite terminate con la vittoria del favorito sono state spesso più combattute del previsto, vedi Carlos Alcaraz con Fabio Fognini. Ecco allora che avere impiegato meno di 4 ore complessive per vincere due partite al meglio dei cinque set è un segnale importante sulla forza di Jannik Sinner.

A maggior ragione in un torneo come Wimbledon 2025, che non è iniziato esattamente sotto i migliori auspici, con gli addii nello staff che hanno fatto parecchio rumore. Martinez ha sfruttato l’occasione di debuttare contro la wild-card locale George Loffhagen, poi al secondo turno ha vinto una bella battaglia contro l’argentino Mariano Navone, in tre set ma 7-5, 7-5, 7-6 (6), ma in carriera ha vinto una sola volta contro giocatori in top 10 (Casper Ruud a Estoril 2024), in uno Slam e contro il numero 1 francamente la diretta Sinner Martinez non dovrebbe regalarci particolari colpi di scena…