DIRETTA SINNER MEDVEDEV/ Atp Finals 2023 video streaming Rai 2: striscia ok per Jannik! (oggi 18 novembre)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Sinner Medvedev, possiamo osservare che la semifinale delle Atp Finals 2023 vanta ben otto precedenti, tra i quali due recentissimi, che sono terminati con altrettante vittorie di Jannik Sinner. Dobbiamo aggiungere che a lungo Daniil Medvedev è stato la bestia nera per l’altoatesino, che infatti aveva sempre perso nei primi sei incontri con il tennista russo, dalla sfida a Marsiglia nell’ormai lontano febbraio 2020, quando stava per scoppiare la pandemia di Covid, fino all’aprile di quest’anno, quando la finale del prestigioso Miami Open andò a Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-3.

Ecco allora che la vittoria di inizio ottobre a Pechino, oltre a dare il trionfo nel torneo cinese, per Jannik Sinner ha avuto il sapore speciale della prima volta, bissata a fine mese con il trionfo anche a Vienna. Da notare che i due non si sono ancora mai affrontati a livello Slam, mentre alle Finals del 2021 a Torino ci fu il successo di Medvedev per 6-0, 6-7 (5), 7-6 (8). All’epoca però Sinner era una riserva subentrata a causa dell’infortunio di Matteo Berrettini, oggi invece sarà una sfida di lusso… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE, ATP FINALS 2023

La diretta tv di Sinner Medvedev, semifinale delle Atp Finals 2023, sarà visibile anche in chiaro su Rai 2, perché naturalmente la partita dell’azzurro è stata scelta per la trasmissione per tutti. Sinner Medvedev sarà comunque visibile anche per gli abbonati sui canali di Sky Sport e questo significa che raddoppierà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video di Sinner Medvedev tramite i servizi di entrambe le emittenti, in particolare sito e app di Rai Play che saranno a disposizione di tutti.

L’ATTESA SEMIFINALE!

Sinner Medvedev, in diretta dal PalaAlpitour di Torino, è la semifinale delle Atp Finals 2023 in corso nel capoluogo piemontese, che hanno già scritto una pagina di storia, dal momento che nessun tennista italiano era mai arrivato in semifinale al Master di fine anno, il torneo che prevede la partecipazione degli otto migliori giocatori del mondo al termine della stagione. Tutto questo avviene in casa, con tutta l’Italia conquistata dalla “Sinner mania”, rendendo evidentemente ancora più attesa ed affascinante la diretta di Sinner Medvedev, che sarà in programma alle ore 14.30 come prima semifinale di questo Master che ha visto superare la fase a gironi le prime quattro teste di serie, dando ulteriore nobiltà all’epilogo che ci attende fra oggi e domani.

Jannik Sinner per diverso tempo ha avuto proprio in Daniil Medvedev una bestia nera, ma questo meraviglioso autunno 2023 ha cambiato le gerarchie pure di questo confronto, dal momento che l’altoatesino ha vinto per ben due volte ad ottobre contro il russo, per di più in altrettante finali che hanno sancito i successi di Jannik Sinner prima nel torneo di Pechino e poi anche in quello di Vienna. Speriamo quindi nel tris, pur nella consapevolezza che sarà un match difficile: Sinner ci arriva da vincitore del suo gruppo con tre vittorie in altrettante partite giocate, meglio di così finora non avrebbe potuto andare, ma ora c’è la storia a portata di mano. Che cosa ci dirà la diretta di Sinner Medvedev?

DIRETTA SINNER MEDVEDEV, SEMIFINALE ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sinner Medvedev delle Atp Finals 2023 possiamo ricordare quindi che l’altoatesino sta vivendo settimane memorabili. I successi a Pechino e Vienna lo hanno portato al numero 4 del Mondo, ha stabilito il record di vittorie in un anno solare per un tennista italiano e ha cominciato a vincere anche contro i due rivali che erano ancora tabù, cioè proprio Daniil Medvedev e naturalmente Novak Djokovic, sconfitto nella memorabile sfida di martedì sera per il girone poi vinto proprio da Jannik Sinner. Adesso ecco la prima semifinale di un tennista italiano alle Finals, da qui in poi (magari Coppa Davis compresa) la storia potrebbe diventare leggenda.

Daniil Medvedev resta però un avversario naturalmente pericolosissimo, non a caso capace di qualificarsi per la semifinale delle Atp Finals 2023 in due sole partite qui a Torino, grazie ai netti successi in due set ottenuti prima nel derby russo contro Andrey Rublev e poi contro il tedesco Alexander Zverev. Ieri pomeriggio la sconfitta in due set contro Carlos Alcaraz gli è costato il primo posto nel girone, andato appunto allo spagnolo, ma il livello è naturalmente eccelso – non a caso parliamo dei primi quattro giocatori nella classifica mondiale Atp. Lo spettacolo sarà meraviglioso, chissà se la diretta di Sinner Medvedev si colorerà d’azzurro come gli ultimi due precedenti…











