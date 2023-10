DIRETTA SINNER MEDVEDEV/ Video streaming tv: precedenti, bilancio impietoso per Jannik (oggi 4 ottobre 2023)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: I TESTA A TESTA

Non è certo lusinghiero, avvicinandoci alla diretta di Sinner Medvedev, il quadro dei precedenti per l’altoatesino: Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sono incrociati sei volte prima della finale del torneo Atp Pechino 2023, e finora ha sempre vinto il russo. Dicevamo che Medvedev è un tipo di giocatore che Sinner soffre ancora parecchio: un quadro simile, anche se non identico, lo abbiamo per esempio anche contro Stefanos Tsitsipas. Ad ogni modo abbiamo già citato le due finali di questa stagione: Medvedev ha battuto Sinner nel 500 di Rotterdam, risultato 5-7 6-2 6-2, e soprattutto nel Masters 1000 di Miami, in cui ha dominato vincendo 7-5 6-3.

Le altre sfide che oggi anticipano la diretta di Sinner Medvedev risalgono agli anni precedenti: si parte da un ottavo a Marsiglia nel 2020 per arrivare ai quarti di Vienna lo scorso anno, passando per il round robin delle Atp Finals 2021 e un altro match a Marsiglia, stavolta nei quarti. Solo vittorie di Medvedev, che nello specifico ha lasciato per strada solo tre set; curiosamente, a parte la finale di Key Biscaine lo scorso marzo, Sinner e Medvedev si sono incrociati soltanto su campi indoor. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella finale del torneo Atp Pechino 2023 che sta per prendere il via… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Medvedev sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati della televisione satellitare: l’appuntamento con la finale del torneo Atp Pechino 2023 è su SuperTennis, e la web-tv federale oggi è presente soltanto nel pacchetto Sky al numero 212 del decoder. Tuttavia, la buona notizia è che il match potrà essere comunque seguito da tutti tramite la diretta streaming video: in questo caso infatti basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito SuperTenniX, oppure installare la relativa app.

SINNER MEDVEDEV: LA FINALE DELL’ATP PECHINO 2023!

Sinner Medvedev, in diretta alle ore 13:30 italiane di mercoledì 5 ottobre, è la finale del torneo Atp Pechino 2023: un altro grande appuntamento con il tennis mondiale che vede coinvolto il nostro Jannik Sinner, che avrà la possibilità di mettere in bacheca il nono titolo Atp in carriera e il terzo di una stagione che a dire il vero lo ha visto procedere tra alti e bassi, qualche punto interessante come risultati raggiunti ma anche parecchie delusioni, soprattutto in quegli Slam in cui ancora non è riuscito a fare il salto di qualità.

Dopo aver nettamente battuto Carlos Alcaraz, Sinner si regala ora la finale contro Daniil Medvedev: avversario che gli dà ancora parecchio fastidio come dimostrano le due finali perse contro di lui quest’anno, ma questo potrebbe essere il momento della svolta perché, ufficialmente da lunedì, l’altoatesino sarà il numero 4 del ranking Atp diventando così il miglior italiano di sempre, insieme ad Adriano Panatta. Non resta dunque che aspettare che la diretta di Sinner Medvedev, finale del torneo Atp Pechino 2023, prenda il via sperando nella vittoria azzurra…

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere la diretta di Sinner Medvedev, finale del torneo Atp Pechino 2023. Si tratta di un torneo di categoria 500, che non si è disputato nelle ultime tre stagioni: sospeso per la pandemia di Coronavirus nel 2020 e 2021, è stato poi cancellato anche l’anno scorso. L’ultimo campione resta dunque Dominic Thiem, che nel 2019 aveva battuto in finale Stefanos Tsitsipas; tra il 2009 e il 2015 ha dominato Novak Djokovic con sei titoli in sette edizioni, e nel 2011 il serbo era assente perché tutti i migliori al mondo avevano disertato, lasciando la testa di serie numero 1 a Jo-Wilfried Tsonga e la vittoria a Tomas Berdych.

Non si tratta di uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione, ma quest’anno i big c’erano; come detto Sinner ha dovuto battere Alcaraz in semifinale, demolendolo e portando così a suo favore (4-3) il conto delle sfide dirette. Ora l’assalto a Medvedev, un avversario che per caratteristiche l’azzurro soffre ancora molto, come Tsitsipas e altri sul circuito; tuttavia l’occasione di festeggiare il quarto posto del ranking Atp con un titolo è ghiotta, e lancerebbe anche Sinner verso l’appuntamento con le finali di Coppa Davis per togliersi altri sassolini dalla scarpa. Staremo a vedere quello che succederà…











