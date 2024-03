DIRETTA SINNER MEDVEDEV/ Miami Open 2024 video streaming tv: testa a testa a due facce! (oggi 29 marzo)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV MIAMI OPEN 2024: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo sempre più alla diretta di Sinner Medvedev: come abbiamo già detto la semifinale del Miami Open 2024 è l’undicesimo incrocio tra questi due giocatori, il confronto è 6-4 in favore di Daniil Medvedev ma le ultime quattro sfide le ha vinte Jannik Sinner. Il dato, almeno attualmente, è chiaro: c’è stato un periodo nel quale l’altoatesino non riusciva a venire a capo del russo, come del resto di altri giocatori più “formati” (si pensi a Stefanos Tsitsipas) ma ad un certo punto il vento è cambiato, Sinner ha fatto il salto e per Medvedev sono arrivate solo sconfitte. Ricordiamo allora il poker centrato dall’azzurro: è iniziato con le finali di Pechino e Vienna nel finale dello scorso anno, è proseguito con la sfida nel round robin delle Atp Finals e poi naturalmente abbiamo la straordinaria finale degli Australian Open, vinta 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 con una rimonta straordinaria.

Tra le vittorie di Medvedev invece ci sono le finali di Rotterdam e proprio del Miami Open (7-5 6-3) nel 2023, ma anche tre sfide abbastanza lontane nel tempo, tra 2020 e 2021, due curiosamente a Marsiglia e poi quella delle Atp Finals in cui Sinner era entrato come riserva al posto di Matteo Berrettini. Nelle finali siamo dunque 2-2, è parità (1-1) anche tra Slam e Masters 1000 mentre il dato più curioso riguarda il fatto che Sinner e Medvedev si sono finora incrociati solo su superficie dura, e ben 7 volte su campi indoor. Nei quattro match all’aperto il bilancio dice di due vittorie dell’azzurro e una del russo, vedremo cosa succederà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Medvedev, semifinale al Miami Open 2024, sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, per l’occasione sarà affiancato anche da Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e dunque attenzione alla programmazione dell’emittente, ricordando naturalmente che questo match del nostro Sinner potrà essere seguito anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

PER ANDARE IN FINALE!

Siamo arrivati alla diretta di Sinner Medvedev: la semifinale del Miami Open 2024 si gioca venerdì 29 marzo alle ore 20.00 italiane, e per l’undicesima volta questi due giocatori si trovano faccia a faccia in carriera, stavolta per un posto nella finale del torneo Masters 1000. Quella che avevano giocato l’anno scorso, con vittoria di Daniil Medvedev; la rivincita è arrivata in maniera favolosa per Jannik Sinner, che si è preso gli Australian Open rimontando il russo da 0-2 e quando sembrava tutto finito. La diretta di Sinner Medvedev è un grande spettacolo, i precedenti tra i due sono a loro modo molto significativi e in generale si parla di una grande rivalità che potrebbe avere parecchi altri episodi, tutti importanti visto lo status dei giocatori.

Riguardo il percorso al Miami Open 2024, entrambi non hanno dovuto penare troppo; il tabellone è stato curiosamente favorevole, certo parliamo del numero 2 e 3 del seeding ma né Sinner né Medvedev hanno ancora dovuto giocare sfide di cartello. L’altoatesino ha eliminato Tomas Machac nei quarti, in un match aperto con il freno a mano tirato ma poi condotto con la solita masterclass; Medvedev invece si è liberato di Nicolas Jarry dovendo giocare un tie break, ma sostanzialmente senza troppi fronzoli. Adesso la diretta di Sinner Medvedev ci dirà quale dei due giocatori supererà la semifinale del Miami Open 2024 arrivando al suo atto conclusivo, e noi non vediamo l’ora di scoprirlo.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Torna allora lo straordinario appuntamento con la diretta di Sinner Medvedev, che sta diventando una grande classica del tennis: la semifinale del Miami Open 2024 è l’ottavo incrocio dal 2023 a oggi, e chiaramente il ranking dei due giocatori fa sì che spesso e volentieri queste sfide riguardino grandi tornei nei loro momenti finali. Noi abbiamo ancora negli occhi la finale degli Australian Open: sono passati due mesi da quando Sinner ha messo in bacheca il primo Slam in carriera (si spera non l’ultimo) riuscendo finalmente a sublimare una crescita esponenziale che lo aveva già portato a battere tre volte Novak Djokovic e anche a regolare un Medvedev che inizialmente gli dava più di un problema.

Del russo si è detto tanto, la carriera parla per lui; il capolavoro degli Us Open 2021 spezzando il Grande Slam di calendario di Djokovic, i sei Masters 1000 vinti insieme a un’edizione delle Atp Finals, già sei finali raggiunte nei Major. Chiaro, Medvedev rispetto a Sinner ha cinque anni in più ed è già più avanti nel percorso, anche l’azzurro potrebbe un giorno raggiungere questi traguardi e magari anche superarli, per il momento però è già un solidissimo avversario contro cui il russo ha perso gli ultimi quattro incroci. Anche questo naturalmente ci fa sperare in vista della diretta di Sinner Medvedev, ora mettiamoci comodi perché la semifinale del Miami Open 2024 è davvero dietro l’angolo…











