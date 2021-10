DIRETTA/ Sinner Monfils (risultato 0-0) video streaming tv: finale al via (Atp Sofia)

DIRETTA SINNER MONFILS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È finalmente tutto pronto per la diretta di Sinner Monfils, finale del torneo Atp Sofia 2021. Gael Monfils torna a giocare una finale Atp dopo quasi due anni: nel febbraio 2020 aveva raggiunto quella del 500 di Rotterdam vincendo il suo decimo titolo, il terzo di questa categoria dopo quelli di Washington 2016 (nella capitale degli Stati Uniti il nostro Jannik Sinner ha trionfatoin agosto) e sempre Amsterdam, due anni fa. Monfils ha vinto le ultime tre finali disputate, un dato che chiaramente deve preoccupare Sinner: ha battuto Stan Wawrinka, Vasek Pospisil e Félix Auger-Aliassime. In carriera però ha questi tre trofei come il punto più alto, almeno come titoli messi in bacheca: per tre volte ha giocato la finale di un Masters 1000 (due a Parigi e una a Montecarlo, quest’ultima la più recente nel 2016) ma ne è sempre uscito sconfitto.

Alivello di Slam invece, Monfils ha raggiunto la semifinale al Roland Garros (2008) e a Wimbledon (2016) senza mai riuscire a raggiungere un ultimo atto, anche se in termini generali possiamo dire abbia fatto spesso bene pur senza arrivare all’eccellenza. Come detto è un giocatore temibile se in giornata e in condizione, ma comunque Sinner parte favorito anche per quello che è il precedente degli Us Open: dunque non resta altro da fare che metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà questa attesa finale del torneo Atp Sofia 2021, siamo pronti a fare il tifo per il nostro tennista e adesso lasciamo che a parlare sia il campo, la diretta di Sinner Monfils sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER MONFILS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL TORNEO ATP SOFIA 2021

La diretta tv di Sinner Monfils sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky Sport ad avere l’esclusiva per i match del torneo Atp Sofia 2021, dunque i suoi abbonati potranno seguirne la finale avendo a disposizione anche il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SINNER MONFILS: FINALE ATP SOFIA 2021

Sinner Monfils è la finale del torneo Atp Sofia 2021: il match di tennis inizia alle ore 15:30 di domenica 3 ottobre, un appuntamento importante per il nostro Jannik Sinner che va a caccia del quarto titolo da professionista. Sarebbe anche il bis nella capitale della Bulgaria: un luogo importante questo per l’altoatesino, che è campione in carica e l’anno scorso ha sollevato qui il primo trofeo della sua carriera Atp – battendo Vasek Pospisil in finale.

Se già nel 2020 Sinner era una grande promessa con ampi miglioramenti mostrati sul circuito, in questo momento sta davvero correndo per diventare un big: il fatto che possa arrivare a giocare le Atp Finals di novembre la dice lunga sullo status di un giocatore che, non a caso, abbiamo visto brillare anche negli Slam e nel tornei più importanti. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Sinner Monfils; aspettando che si giochi, proviamo adesso ad analizzare in maniera più dettagliata quelli che potrebbero essere i punti salienti dell’attesa finale nel torneo Atp Sofia 2021.

DIRETTA SINNER MONFILS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Monfils ci presenta la finale più attesa: i due giocatori sono infatti le prime teste di serie nel tabellone del torneo Atp Sofia 2021. Del nostro tennista abbiamo detto; Gael Monfils è un veterano del circuito che ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto, perché talento e spettacolarità sono ai massimi livelli (il francese è capace di colpi straordinari, e di essere un giocatore da highlights per così dire) ma non sono mai stati supportati da una condizione fisica al top (con continuità) né evidentemente da un’etica del lavoro al 100% delle possibilità.

Resta che Monfils, che poco tempo fa è convolato a nozze con la collega Elina Svitolina, è un giocatore assolutamente temibile: Sinner lo ha incrociato tre volte in carriera e lo ha battuto in due occasioni – gli ottavi di Anversa 2019 e, soprattutto, il terzo turno agli Us Open un mese fa, una straordinaria battaglia al quinto set chiusa sul 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4 – mentre Monfils aveva avuto la meglio negli ottavi del torneo di Vienna, sempre due anni fa. Adesso vedremo chi dei due riuscirà a vincere la finale del torneo Atp Sofia 2021, portando a casa il titolo: tra poco si gioca e lo scopriremo…

