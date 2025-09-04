Diretta Sinner Musetti Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per i quarti di finale dello Slam.

DIRETTA SINNER MUSETTI US OPEN 2025: UN ALTRO GRANDE DERBY!

Grande spettacolo con la diretta Sinner Musetti, un altro derby italiano che ci fa compagnia a Flushing Meadows: giovedì 4 settembre il match è valido per i quarti degli Us Open 2025. Una precisazione sull’orario: a New York sarà ancora mercoledì, in Italia invece appena prima dell’alba del giorno seguente.

Jannik Sinner aveva parlato dei derby commentando la bella vittoria di Lorenzo Musetti nei confronti di Flavio Cobolli; quella era già la seconda sfida tutta azzurra nel torneo, in precedenza lo stesso Cobolli aveva vinto un intensissimo match al quinto set contro Francesco Passaro. Ora, Sinner e Musetti si sfidano nei quarti degli Us Open 2025.

È anche il match tra i due nostri migliori giocatori: Sinner numero 1 da oltre un anno e capace di lasciare appena tre game ad Alexander Bublik; Musetti numero 10, reduce da una strepitosa stagione sulla terra e poi un po’ persosi per strada, ma ritrovatosi a New York come visto anche nel successo su Jaume Munar.

Naturalmente dovremo accettare il fatto che uno dei due terminerà la sua corsa nello Slam, ma in compenso avremo un italiano in semifinale; adesso scopriremo chi nella diretta Sinner Musetti, di certo siamo contenti che il nostro tennis sia ancora capace di esprimersi a grandi livelli, e non solo con l’altoatesino.

SINNER MUSETTI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2025

La diretta Sinner Musetti viene mandata in onda sui canali della tv satellitare, rientrando nel programma degli Us Open 2025 che sono in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER MUSETTI US OPEN 2025: JANNIK ANCORA FAVORITO

Avvicinandoci alla diretta Sinner Musetti, è più che giusto dire che nel quarto di finale agli Us Open 2025 sia il numero 1 ad essere favorito. Non solo per il ranking che parla chiaro, ma anche per il livello che Sinner ha dimostrato di poter sostenere ormai da tempo, se è vero che in nemmeno due anni ha già vinto quattro Slam e messo insieme un numero di successi che sono sconosciuti a tantissimi giocatori in un’intera carriera. Ancora una volta il concetto è stato esplicitato molto bene da Bublik, che prima del match ha parlato di Jannik come di un giocatore creato dall’intelligenza artificiale e dopo la sconfitta lo ha lodato a profusione.

Musetti però si difende: in questi Us Open 2025 anche il carrarese sta tenendo un livello davvero molto alto, magari non ha affrontato avversari troppo probanti (Munar certamente non lo era) ma comunque il suo tennis è solido ed efficace, lui stesso ha ammesso di arrivare da un periodo non troppo brillante ma che adesso si è ritrovato. In più il fatto di essere considerato come la vittima sacrificale del numero 1 potrebbe giocare a suo vantaggio, insomma è già tutto apparecchiato per la splendida diretta Sinner Musetti.