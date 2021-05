Diretta Sinner Nadal/ Streaming video tv, 2° turno Internazionali d’Italia 2021

DIRETTA SINNER NADAL INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: SFIDA IMPOSSIBILE?

Sinner Nadal, in diretta dal Foro Italico, si gioca per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Il match è in programma mercoledì 12 maggio, non prima delle ore 18:00 (dipenderà da quanto dureranno gli incontri precedenti sul Pietrangeli): che sia o meno un appuntamento con la storia, certamente per Jannik Sinner è un’occasione unica per mettere alla prova i suoi straordinari passi avanti contro il signore assoluto della terra rossa. Rafa Nadal ha vinto 9 volte a Roma, e su questa superficie ha dominato in lungo e in largo: stiamo allora parlando dell’incrocio tra un giovane già in rampa di lancio (è il migliore nel ranking Atp per anagrafica, già tra i primi 20 al mondo) e un campionissimo che, almeno, merita di stare nei primi 3 o 5 di sempre.

Da questo punto di vista, la diretta di Sinner Nadal potrebbe sembrare una sfida impossibile per l’altoatesino e forse sarà davvero così; tuttavia, e lo vedremo, Rafa non è stato impeccabile in questa stagione sulla terra, anche lui sente il peso dell’età e gli impegni ravvicinati non gli danno più quella sensazione di grande intoccabilità che aveva un tempo. Non resta che stare a vedere quello che succederà sul Pietrangeli, il campo centrale di Roma, e se davvero il nostro Sinner sarà in grado di timbrare un capolavoro; come sempre sarà la storia della partita a dirci come andranno le cose, noi aspettiamo e iniziamo a metterci comodi…

DIRETTA SINNER NADAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

la diretta tv di Sinner Nadal, come tutti i match che si giocano agli Internazionali d'Italia 2021 (al netto ovviamente delle contemporanee), verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare

DIRETTA SINNER NADAL: RISULTATI E CONTESTO

È dunque il giorno di Sinner Nadal agli Internazionali d’Italia 2021. Abbiamo detto dello spagnolo, e di come sulla terra rossa quest’anno non abbia entusiasmato: naturalmente il grande obiettivo di Nadal resta il Roland Garros (potrebbe vincerlo per la quattordicesima volta, fa impressione solo pensarlo) ma nei tornei che hanno preceduto l’Open di Francia ha vinto una sola volta. Cioè a Barcellona, dove avrebbe potuto giocare la finale proprio contro Sinner; invece si è trovato contro Stefanos Tsitsipas, che è andato davvero vicino a togliergli anche il 500 catalano. A Montecarlo, Nadal aveva conosciuto la sconfitta per mano di Andrey Rublev; a Madrid invece il ko, sempre ai quarti di finale, glielo aveva consegnato Alexander Zverev. Insomma: la novità di questo inizio 2021 è che, anche su una superficie che non ha segreti e domina come nessun altro oggi e in tutta la storia, Nadal comincia a sentire il peso dell’età (saranno 35 anni fra tre settimane) e incassa qualche sconfitta dai giovani rampanti, del tutto decisi a prendersi subito la fetta di torta più grande. Ecco perché in questo quadro generale il nostro Jannik Sinner sente di poter fare l’impresa: la premessa d’obbligo è che anche se dovesse perdere non si potrebbe parlare di delusione (poi dipenderà da come eventualmente perderà) ma di una tappa nel percorso di crescita, perché il ragazzo è davvero un predestinato e non bisogna mettergli fretta…



