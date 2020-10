Diretta Sinner Nadal/ Streaming video tv: quarti di finale al Roland Garros 2020

DIRETTA SINNER NADAL: L’AZZURRO SOGNA LA SEMIFINALE AL ROLAND GARROS 2020

Al Roland Garros 2020 nella giornata di martedì 6 ottobre si gioca la diretta Jannik Sinner Rafa Nadal: è il match valido per i quarti di finale dello Slam, siamo nella metà bassa del tabellone e il nostro tennista incrocia per la prima volta la racchetta con il 12 volte campione sulla terra rossa di Parigi, detentore di 19 Slam e con la possibilità d agganciare il record assoluto di Roger Federer. La domanda, forse azzardata ma legittima per quanto abbiamo visto in questi giorni e non solo, è la seguente: può questo match rappresentare un passaggio di consegne ideale, come lo fu quello di Wimbledon in cui un giovane Federer sconfisse il sette volte campione Pete Sampras? Difficile dirlo, e comunque il contesto è diverso: quello che sarebbe diventato il Re era comunque già un giocatore del seeding che aveva fatto parlare parecchio di sé. Su questo ultimo punto anche Sinner ha tanto di già detto, ma il ranking (numero 75 entrando nel Roland Garros 2020) pur ottimo in proporzione non è tale da farlo entrare nel tabellone con una testa di serie, e poi dall’altra parte della rete c’è un signore che sul rosso ha perso pochissime volte in carriera, e solo quando non era al top. La diretta di Sinner Nadal insomma pende dalla parte dello spagnolo almeno sulla carta, ma anche in questo Roland Garros 2020 abbiamo visto parecchie sorprese…

DIRETTA SINNER NADAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL ROLAND GARROS 2020

La diretta tv di Sinner Nadal per il Roland Garros 2020 sarà disponibile su Eurosport: canale al quale avranno accesso tutti gli appassionati di tennis sul digitale terrestre, ma va comunque ricordato che lo si può trovare anche sul decoder di Sky. In alternativa, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per seguire la partita dei quarti di finale in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.rolandgarros.com compariranno poi i contenuti multimediali del caso, e le statistiche dei due giocatori che si possono trovare anche su www.atptour.com.

DIRETTA SINNER NADAL: RISULTATI E CONTESTO

Sinner Nadal non si è mai giocata a livello ufficiale, tra i due ci sono 15 anni di differenza e quando Jannik è nato, Rafa stava sostanzialmente iniziando ad affacciarsi su un circuito Atp che avrebbe poi dominato. Da questo punto di vista è Davide contro Golia, abbiamo ricordato come lo spagnolo abbia vinto 12 volte il Roland Garros e ci abbia aggiunto altri 7 Slam, per di più emergendo in un periodo nel quale Federer era abbastanza imbattibile e incrinandogli tutte le certezze, anche sull’erba. Sinner è un novellino, ma di quelli che sembrano pronti subito: la vittoria alle Atp NextGen è relativa perché si tratta di un torneo particolare e nel quale erano assenti certi nomi, è soprattutto quello che l’altoatesino ha mostrato in seguito a farci dire che già il presente gli potrebbe appartenere. Agli Us Open per esempio il ragazzo aveva vinto di autorità i primi due set contro Karen Khachanov, prima di venire rimontato; qui al Roland Garros 2020 ha dominato ogni singolo avversario, battendone due che hanno conosciuto a lungo (o anche adesso) la Top Ten ed erano certamente più abituati a certi contesti. Staremo a vedere: il pronostico è dalla parte di Nadal, Sinner ha ben poco da perdere e con carattere e umiltà potrebbe mettere in difficoltà il campione iberico, magari anche procedendo fino alla semifinale…

