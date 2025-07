Diretta Sinner Nardi Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match tutto italiano valido per il primo turno dello Slam.

DIRETTA SINNER NARDI WIMBLEDON 2025: SUBITO DERBY!

Con la diretta Sinner Nardi vivremo oggi, martedì 1 luglio 2025, l’attesissimo esordio del nostro numero 1 Atp a Wimbledon 2025: torna in campo sull’erba Jannik Sinner, del tutto intenzionato a fare meglio rispetto a quella epico quarto di finale che lo scorso anno aveva perso contro Daniil Medvedev.

È un Sinner che forse per la prima volta, almeno da quando è rientrato sul circuito dopo la squalifica, si deve togliere un po’ di ruggine: a Roma e Parigi è comunque andato in finale e, pur perdendo contro Carlos Alcaraz, ha comunque mostrato di poter tornare immediatamente a dominare, facendo anche più di quanto ci si aspettasse.

Ad Halle però, alla prima stagionale sull’erba, la difesa del titolo si è interrotta quasi subito, al secondo match, perso in rimonta contro Alexander Bublik. Ora: una sconfitta singola non può essere presa come panacea di tutti i mali, ma non eravamo più abituati a vedere Jannik andare sotto in questo modo.

Quindi è per questo motivo che la diretta Sinner Nardi, essendo anche un derby e dunque con una componente complicata già di suo, rappresenta comunque un banco di prova pur se l’altoatesino parte nettamente favorito nel pronostico.

SINNER NARDI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2025

Anche la diretta tv di Sinner Nardi sarà mandata in onda da Sky Sport, appuntamento per gli abbonati così come la diretta streaming video, che per Wimbledon 2025 sarà su Sky Go.

DIRETTA SINNER NARDI WIMBLEDON 2025: SARÀ UN BANCO DI PROVA

Siamo dunque vicini alla diretta Sinner Nardi, primo turno a Wimbledon 2025: ovviamente bisogna anche parlare di Luca Nardi, ventunenne pesarese che da quando ha battuto clamorosamente Novak Djokovic, lo scorso anno a Indian Wells, era atteso a un salto di qualità che a dire il vero non è riuscito a operare, rimanendo un po’ in una terra di nessuno e non riuscendo a togliersi troppe soddisfazioni. L’ultimo Wimbledon disputato lo ha visto eliminato al primo turno, contro Tomas Martin Etcheverry, ed era il suo esordio nello Slam di Londra.

Stiamo parlando di un giocatore che ha sicuramente talento e lo ha spesso fatto vedere, ma che ancora non lo ha sviluppato quando conta; sicuramente l’incrocio con Sinner è interessante perché gli permette di affrontare un connazionale che è il giocatore più forte al mondo, per di più nel torneo di riferimento per tutti. Probabilmente, a meno di incredibili sorprese, arriverà una sconfitta e allora Nardi dovrà essere bravo a fare tesoro della lezione che eventualmente arriverà oggi, perchè si cresce anche grazie a sconfitte “formative”.