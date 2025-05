DIRETTA SINNER NAVONE (RISULTATO 2-1), COMINCIA LA SFIDA

Comincia la diretta del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Mariano Navone. Il tennista italiano, numero uno al mondo, torna dopo 3 mesi di assenza legati al caso Clostebol e c’è grande attesa per rivederlo nuovamente in campo. Intanto comincia la sfida!

Buona partenza di Sinner che chiude il primo game a 30 ma parte abbastanza bene al servizio. Jannik si porta subito 0-30 anche sul servizio di Navone, ma i due vanno subito ai vantaggi sul 40-40. Sinner sbaglia qualcosina e Navone si porta sull’1 a 1. Qualche errore di troppo di Sinner e Navone si porta sullo 0-30, poi l’azzurro corre ai ripari e si porta sul 30-30. L’argentino ottiene la prima palla break del match, Sinner la annulla con il rovescio e l’azzurro si porta cosi sul 2 a 1 (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SINNER NAVONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA

Abbiamo i canali di Sky Sport a coprire la diretta tv di Sinner Navone, il match degli Internazionali d’Italia 2025 Roma sarà per gli abbonati anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, ma dovrebbe anche essere il match trasmesso in chiaro su Rai 2.

DIRETTA SINNER NAVONE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Sinner Navone sta finalmente per cominciare: agli Internazionali d’Italia 2025 Roma va in scena il primo incrocio tra questi due giocatori che, come già detto, sono coetanei (l’argentino però ha già compiuto 24 anni, a fine febbraio) e sono praticamente agli antipodi della Top 100 Atp, Jannik Sinner ovviamente al numero 1 e Mariano Navone in 99esima posizione. Il nativo di Nueve de Julio, nei sobborghi di Buenos Aires, è però crollato negli ultimi mesi: lo scorso Roland Garros, quello che ha consacrato Sinner in vetta al ranking, ha visto Navone centrare la posizione numero 29 grazie al secondo turno (sconfitto in cinque set da Tomas Machac).

A Parigi è inoltre entrato nella storia del tennis maschile, a suo modo: è stato il primo di sempre, in era Open, a essere testa di serie alla prima partecipazione ad uno Slam. In carriera l’argentino conta due finali, tutte perse sulla terra nel 2024: a Rio de Janeiro contro il connazionale Sebastian Baez, a Bucarest invece contro Marton Fucsovics. Naturalmente il pronostico è tutto a favore di Sinner ma come già detto i tre mesi di sospensione potrebbero pesare, almeno nelle prime battute del match: che parli il campo in ogni caso, finalmente siamo pronti e la diretta Sinner Navone agli Internazionali d’Italia 2025 Roma sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

FINALMENTE JANNIK!

La diretta Sinner Navone finalmente riporta in campo per un match ufficiale il numero 1 Atp: nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025 Roma, sabato 10 maggio 2025 indicativamente alle ore 19.00, torna a giocare a tre mesi dalla squalifica per doping il nostro Jannik Sinner. Della sospensione si è detto di tutto, forse anche troppo, tra un’opinione e l’altra: non ci torneremo, la squalifica è terminata e Sinner ha potuto allenarsi sul campo centrale del Foro Italico e sostenere la conferenza stampa, e finalmente adesso siamo pronti a vederlo giocare perché avere un italiano in vetta al tennis maschile, da quasi un anno (ma arriverà alle 52 settimane) è un grande vanto e un orgoglio.

Diciamo allora che il primo avversario di Sinner sarà Mariano Navone: è sfumata l’occasione di vedere un derby, molto suggestivo, contro Federico Cinà che questa volta non è riuscito a superare il primo turno del Masters 1000 (ce l’aveva fatta a Miami e Madrid), l’argentino è un 2001 e dunque coetaneo di Jannik e forse più avvezzo di lui alla terra rossa, ma il livello generale è ben diverso a favore dell’altoatesino che, al netto dell’inevitabile ruggine che inevitabilmente si trascina dietro arrivando agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, parte favorito e inizierà a mettere un po’ di benzina nel motore, vedremo quindi cosa succederà tra poco nella diretta Sinner Navone.

DIRETTA SINNER NAVONE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: COSA ASPETTARSI?

Siamo pronti alla diretta Sinner Navone, il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025 Roma: la grande curiosità è su cosa aspettarsi dal ritorno in campo del numero 1 Atp. Qualcosa lo abbiamo potuto intuire dalle sue dichiarazioni in conferenza stampa: Sinner ha candidamente ammesso di non essere al Foro Italico per vincere il torneo, anzi spera semplicemente di superare questo esordio per poi valutare le sue condizioni, anche perché il grande obiettivo rimane quello del Roland Garros. Parole di facciata? Conoscendo Jannik non crediamo, ma al netto delle nostre elucubrazioni parlerà il campo e ci dirà quale sia il livello dell’altoatesino.

Navone sicuramente è un avversario che almeno inizialmente potrebbe metterlo in difficoltà: più abituato alla terra, lo abbiamo visto in palla nella vittoria contro Cinà che, per quanto giovane e ancora agli inizi, aveva già dimostrato il suo valore nei successi in Florida e Spagna, dunque possiamo considerarlo un successo, se non di lusso, quantomeno importante. Il momento del match si avvicina sempre più, la diretta Sinner Navone forse in un momento “normale” avrebbe significato poco e invece visto il rientro dopo tre mesi assume un valore molto più alto, che parli dunque il Foro Italico…