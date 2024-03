DIRETTA SINNER O’CONNELL/ Video streaming tv: un precedente, Jannik l’ha perso (Miami Open 2024, 26 marzo)

DIRETTA SINNER O’CONNELL: IL PRECEDENTE

La diretta di Sinner O’Connell si avvicina, e dobbiamo dire che questo ottavo al Miami Open 2024 rappresenta il secondo incrocio tra questi due giocatori: curiosamente, il precedente è stato vinto da Christopher O’Connell, anche se il contesto era ben diverso da quello di oggi. Eravamo nell’estate di tre anni fa, al Truist Atlanta Open: torneo di categoria 250 che il nostro Jannik Sinner aveva scelto di giocare per preparare i Masters 1000 del Nord America, anche per un ranking che non era quello odierno. L’altoatesino era testa di serie numero 2 alle spalle di Milos Raonic; saltato il primo turno grazie al bye, aveva incrociato O’Connell e ne era uscito sconfitto per 7-6 6-4.

L’australiano era poi stato eliminato da John Isner nel turno seguente; la curiosità di quel torneo è legata al fatto che Sinner aveva giocato anche il doppio ed era riuscito a vincere il titolo, formando una “strana coppia” con Reilly Opelka. Quello di Atlanta è l’unico torneo Atp che il nostro tennista abbia vinto in doppio nel corso della carriera; certamente un bel ricordo, molto meno quello della sconfitta contro O’Connell ma oggi al Miami Open 2024 ci sarà la possibilità di riscattarla in un contesto più importante, così da prendersi i quarti di finale del Masters 1000. Vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER O’CONNELL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner O’Connell, ottavo di finale al Miami Open 2024, sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, per l’occasione sarà affiancato anche da Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e dunque attenzione alla programmazione dell’emittente, ricordando naturalmente che questo match del nostro Sinner potrà essere seguito anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

SINNER O’CONNELL MIAMI OPEN 2024: JANNIK NEGLI OTTAVI

La diretta di Sinner O’Connell ci terrà compagnia al Miami Open 2024 martedì 26 marzo: il match è valido per gli ottavi di finale di un torneo che ha subito qualche ritardo a causa della pioggia, costringendo alcuni giocatori – tra cui i nostri Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi – a giocare in due giornate consecutive. Per quanto riguarda Jannik Sinner, possiamo dire che il maltempo ha giocato a suo favore nel terzo turno: sotto di un set contro Tallon Griekspoor, e sul 3-3 nel secondo, l’altoatesino ha potuto ricompattarsi anche se ha strappato il parziale con fatica, per poi dominare nel terzo set e salvarsi.

Dunque Sinner resta in corsa per replicare la finale dello scorso anno qui al Miami Open 2024: sarebbe la sua terza nello spazio di quattro anni e finalmente avrebbe la possibilità di mettere in bacheca questo Masters 1000, restando in corsa per la prima posizione nel ranking Atp che può essere il grande obiettivo a breve termine. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Sinner O’Connell per gli ottavi del Miami Open 2024, il pronostico è chiaramente tinto di azzurro ma, come abbiamo visto due sere fa contro Griekspoor, tanti fattori possono contribuire a cambiare le carte in tavola, dunque sarà il campo a fornire il suo insindacabile verdetto.

DIRETTA SINNER O’CONNELL MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Sinner O’Connell per gli ottavi del Miami Open 2024 ci presenta una sfida contro un giocatore che potremmo definire un “journeyman”, secondo la definizione in voga ai tempi. Christopher O’Connell, ventinovenne australiano, non è mai entrato nei primi 50 del ranking Atp anche se vincendo oggi lo farebbe dal prossimo lunedì, e negli Slam – la cartina di tornasole per un tennista, sia pure in maniera riduttiva – non ha mai superato il terzo turno. Insomma: stiamo parlando di un avversario che per Sinner, numero 3 Atp e già vincitore di uno Slam, non dovrebbe essere un problema.

Tuttavia, come già detto, le sorprese possono essere dietro l’angolo: l’azzurro è reduce dalla grande corsa a Indian Wells in cui ha raggiunto la semifinale e giocato una battaglia contro Carlos Alcaraz, dall’inizio dell’anno ha vinto gli Australian Open e il 500 di Rotterdam e ha già giocato 19 match. Anche per lui la fatica può inevitabilmente farsi sentire, rimanere sulla breccia per tanti tornei consecutivi è difficile e, appunto, lo si è visto contro Griekspoor (contro cui era 3-0 e 6-0 nei set) quando la pioggia è venuta decisamente in soccorso del nostro tennista. Un punto che ora Sinner dovrà essere bravo a sfruttare per continuare la sua corsa nel Miami Open 2024, vedremo come andrà oggi…











