DIRETTA SINNER PAUL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Abbiamo finalmente la diretta Sinner Paul, che ci dirà se l’altoatesino riuscirà a conquistare la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma. Intanto possiamo dire che i due si erano affrontati lo scorso settembre agli Us Open: sappiamo bene che Jannik Sinner aveva vinto lo Slam, e lungo la strada aveva eliminato Tommy Paul agli ottavi con il risultato di 7-6 7-6 6-1. Altra vittoria verso un titolo è stata quella, nel 2023, centrata a Toronto: questa volta primo Masters 1000 in bacheca, Sinner aveva eliminato Paul in semifinale con un perentorio 6-4 6-4 e quindi già da qui possiamo capire quale sia la superiorità.

DIRETTA/ Sinner Ruud (risultato 6-0: 6-1): Jannik impressionante! (Internazionali d'Italia 2025)

Il terzo successo del numero 1 Atp contro lo statunitense risale al 2022, unico incrocio sulla terra: nel secondo turno una vittoria per 6-7 7-6 6-3 nel match sicuramente più interessante tra questi due. Infine, dobbiamo anche citare l’unica vittoria di Paul, sempre nel 2022 e sull’erba di Eastbourne, per gli ottavi di finale: risultato 6-3 3-6 6-3. Questi i dati, ma a dirci l’esito del match di oggi sarà il campo: andiamo subito allora al centrale del Foro Italico perché finalmente è terminata la grande attesa, e per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma possiamo vivere insieme la diretta Sinner Paul! (agg. di Claudio Franceschini)

Pietrangeli choc su Sinner/ "Gli italiani sono tifosi e non sportivi, su Jannik ho una paura!"

COME SEGUIRE LA DIRETTA SINNER PAUL IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta tv di Sinner Paul sarà garantita in chiaro su Rai Due, inoltre gli Internazionali d’Italia 2025 Roma vengono forniti dalla televisione satellitare; diretta streaming video disponibile per tutti con Ray Play, solo per gli abbonati tramite Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SINNER PAUL SU RAIPLAY

SINNER PAUL INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: JANNIK DOMINANTE!

Con la diretta Sinner Paul, che va in scena alle ore 20:30 di venerdì 16 maggio, stiamo per vivere una attesissima semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma: sul campo centrale del Foro Italico ci prepariamo ad un altro grande spettacolo con la partita di uno Jannik Sinner che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Che Sinner potesse essere competitivo anche dopo i tre mesi di squalifica lo sapevamo; che arrivasse in semifinale senza perdere un set lungo il Masters 1000 potevamo aspettarcelo meno, di certo poi non eravamo preparati a quanto visto ieri sera, vale a dire la demolizione del povero Casper Ruud in appena 64 minuti.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin assente a Istanbul: guida delegazione russa Medinsky (15 maggio 2025)

Il norvegese, due settimane fa campione al Madrid Open e ottimo giocatore in generale e sulla terra, è stato spazzato via vincendo un solo game: il suo sorriso a fine partita raccontava tutto, ci ha detto meglio di ogni altra cosa il livello che oggi Sinner ha raggiunto. Nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma l’avversario è Tommy Paul: numero 12 del ranking Atp, ma già capace di entrare in Top 10, ha vinto un braccio di ferro contro Hubert Hurkacz ma francamente ci sentiamo di dire che non sia il rivale giusto per fermare il percorso del numero 1. Ciò detto la diretta Sinner Paul resta da giocare, e potrebbero entrare in gioco altri fattori.

DIRETTA SINNER PAUL INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: UN ALTRO SHOW?

Ci stiamo preparando alla diretta Sinner Paul, che rappresenterà la seconda semifinale maschile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma. In questo momento Jannik Sinner merita tutti gli applausi e le lodi sperticate che sta ricevendo: qui al Foro Italico stiamo realmente capendo la portata della superiorità che il numero 1 Atp ha nei confronti di tutti gli altri, siamo realmente in presenza di qualcosa che probabilmente non si era mai visto prima, forse nemmeno con i Big Three che hanno dominato per lunghissimo tempo il circuito.

Sinner è arrivato a Roma con tre mesi di stop e, va detto, ha avuto le sue difficoltà nei primi turni ma intanto si presenta in semifinale con zero set persi. Il suo livello è talmente più alto che si può permettere di non giocare troppo bene e vincere comunque, rischiando anche poco: ce lo dobbiamo godere perché realmente Jannik Sinner è un tesoro nazionale e sta elevando tutto il tennis, perché naturalmente per batterlo gli avversari devono inventarsi qualcosa di diverso. Insomma: anche Tommy Paul questa sera si troverà nella scomoda posizione di essere il giocatore che dovrà provare a fermare l’altoatesino sapendo di avere ben poche possibilità, noi intanto ci apprestiamo a vivere la diretta Sinner Paul agli Internazionali d’Italia 2025 Roma.